В стане посредников между Азербайджаном и Арменией – новый виток взаимной конкуренции, одним из проявлений которой стал и нынешний взлёт дипломатической активности на уровне посредников и спецпредставителей. Переговоры с президентом нашей страны провели специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер, прошла встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с управляющим директором Службы внешней деятельности Европейского союза (ЕС) по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэлем Зибертом.

Тем временем, стараниями Франции и Армении сорванным оказалось посредничество Евросоюза, которое превращалось едва ли не в мейнстрим нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Теоретически Евросоюз еще может сохранить своё посредничество, если Мишелю удастся «отцепить» от переговоров Францию. Но это теория. А на практике заполнить вакуум уже стремится Россия. Где не прочь вернуть ту ситуацию, которая существовала в регионе по горячим следам 44-дневной войны. Тогда Москва, по сути, была монополистом в организации переговоров Азербайджана и Армении и даже начала вести под своей модерацией делимитацию границ на основе старых карт Генштаба СССР.

Но сегодня ситуация уже другая. Да, осенью 2020 года Москва обладала нешуточным кредитом доверия, она завела в регион своих миротворцев и после краха Минской группы была, по сути, единственным «послевоенным» посредником. Но сегодня от этого «кредита доверия» осталось, по совести, говоря, немного. Достаточно просто обратить внимание, какой жёсткой критике подвергается в Азербайджане деятельность российских миротворцев. И это не статьи в прессе, а официальные релизы Минобороны, заявления министра иностранных дел и замглавы СГБ.

Наконец, нешуточной миной замедленного действия могут оказаться и откровения посла РФ в Армении Сергея Копыркина по поводу закулисья сочинской встречи. Как уже рассказывал Minval, дипломат озвучил, какой щедрый подарок за счет Азербайджана должна была получить Армения: Россия предлагала «отложить на потом» статус Карабаха и продлить пребывание в регионе своих миротворцев. Не зря в Ереване еще накануне встречи в Сочи выражали готовность поддержать российский план урегулирования. Понятно, что и сегодня российское посредничество куда больше устроило бы Армению. Судя по всему, на евросоюзовской площадке дела для Еревана шли настолько плохо, что Пашинян не рискнул появиться на встрече без «крыши» и заступника в лице Макрона.

Но в регионе не тот расклад сил, чтобы в Ереване по своему усмотрению меняли посредников. «Подставить ножку» Евросоюзу у Армении силёнок хватило, а вот возродить московскую дипломатическую монополию — уже вряд ли. Так что Евросоюз в лице лидера посредничества вполне могут заменить США. Где уже официально признали «смерть» формата Минской группы и даже в посольских релизах не именуют Рикера ее сопредседателем. Более того, и тот сдержанно-благожелательный оптимизм, с которым реагируют на переговоры под эгидой США в Баку, и те заявления, которые делали представители Госдепартамента, включая Рикера, в ходе недавних слушаний в Конгрессе, дают изрядную пищу для размышлений: американское посредничество вряд ли будет строиться на основе всхлипываний мадам Пелоси у монумента жертвам «геноцида».

И самое главное, Армении, которая торпедирует процесс и срывает посреднические миссии, договариваться в любом случае предстоит не с Макроном и не Копыркиным, а с Азербайджаном. Где наличествует и жёсткая дипломатия, и принципиальная позиция, и политическая воля в отстаивании своих коренных национальных интересов. И с точки зрения этих интересов и их баланса, у Азербайджана нет необходимости подписывать «мир любой ценой» и идти на неоправданные уступки. Мир любой ценой нужен Армении. И если в Ереване поймут это вовремя, шанс на мирную нормализацию отношений Азербайджана и Армении не будет упущен, но если там продолжат торпедирование переговоров…Азербайджан готов к любому варианту. И свои национальные интересы наша страна отстоит в любом случае. Но тогда уже Армении придется подписывать мир на куда более тяжелых условиях. И нет никакой гарантии, что Москва или Париж захотят ее спасать.

А.Шакур