Армения — в режиме ожидания и больших надежд. Страна принимает саммит ОДКБ, и в Ереване уже строят планы и обозначают «хотелки», какую именно поддержку от партнеров против Азербайджана хотели бы получить.

Но при этом «забывают», как последовательно, многократно и беззастенчиво Армения предавала своих союзников по ОДКБ.

Разворачивать Армению на Запад и «отодвигаться» от России Никол Пашинян начал с момента победы своей охлократической «революции». На словах Никол Воваевич клялся, будто бы его «революция» не имеет внешнеполитической повестки дня. На деле — отношения с Россией планомерно «подтачивались». На ключевые посты, включая, к примеру, должность секретаря Совета безопасности, назначались лица, ранее сотрудничавшие с Фондом Сороса. В Армении принимали у себя тренинги по «цветным революциям». Даже избирательный блок Пашиняна первоначально именовался «Елк», то есть «выход» — подразумевался выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС.

Очень скоро в Ереване был дан старт крупнейшей и беспрецедентной провокации против ОДКБ и России. В Армении выдвинули судебное обвинение против действующего на тот момент генсека ОДКБ — Юрия Хачатурова. Речь шла как бы об обвинениях сугубо «внутриармянских» — Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном 1 марта 2008 года, когда на улицах Еревана армия расстреляла протестующих против фальсификации президентских выборов. Да, тюрьму изнутри Юрий Хачатуров так и не увидел. В суде ему предъявили обвинение и отпустили под залог, а потом даже позволили выехать в Москву. Но сказать, что сам факт судебного преследования действующего генсека ОДКБ ударил по авторитету этой организации — ничего не сказать.

К тому же этим дело не закончилось. Уже после выдвижения обвинений против Хачатурова в Ереване догадались наконец отозвать его с должности генсека ОДКБ. Но затем начался второй акт марлезонского балета под ереванский «дудук». В ОДКБ пост генсека занимают представители входящих в этот блок стран согласно принципу ротации. Юрий Хачатуров уселся в это кресло как представитель Армении. И после его отзыва пост генсека должны были передать представителю Беларуси. В Минске назвали своего кандидата — Станислав Зась, на тот момент глава Совета безопасности Беларуси. В Армении уперлись и потребовали права назначить на не доработанный Хачатуровым срок нового представителя Еревана. К тому же, по слухам, армянским властям очень не нравилось, что Зась был одним из участников переговоров по продаже Азербайджану РСЗО «Полонез». В результате на долгий срок работа ОДКБ оказалась парализованной. В конце концов Зась ОДКБ возглавил, но вся эта эпопея позволяет понять, как в Армении относятся к СВОИМ союзническим обязательствам.

И это еще не все. Как стало известно Minval из заслуживающих доверия источников, Армения с момента прихода к власти Никола Пашиняна регулярно делилась со своими западными друзьями конфиденциальной информацией по весьма деликатным вопросам. Стараниями Еревана на Запад оказались «слиты» тонкости военного планирования в рамках ОДКБ и системы единой противовоздушной обороны. Армения щедро предоставляла западным игрокам информацию обо всех технических характеристиках российских систем оружия, российских военных планах, к которым имела доступ как союзник, о методологии подготовки российских военнослужащих… Доходило до того, что обучавшиеся в российских военных вузах армянские офицеры передавали западным «кураторам» не только подробности всего того, чему они учились, но даже личные дела своих сокурсников из числа российских офицеров. А это уже не просто предательство на государственном уровне, но еще и подлость на уровне личном.

Но, имея такой послужной список, Ереван продолжает требовать преференций, помощи и поддержки от ОДКБ. И обижается, когда эту поддержу не получает.

Откровеннее других на этот счет высказался Александр Лукашенко, президент Беларуси. На прошлой внеочередной сессии Совета ОДКБ он заявил: «Это не то, что с одной стороны ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией и очень близким нам мусульманским государством Азербайджан». Затем продолжил: «И потом, ну разве Азербайджан присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос с одной стороны ОДКБ – вы с нами или нет? А с другой стороны Азербайджан, нельзя».

В самом деле, Азербайджан благодаря продуманной внешней политике, экономической и логистической привлекательности вывел на весьма высокий уровень двусторонние отношения практически со всеми странами-членами ОДКБ, кроме Армении. Это не только Беларусь, но и Казахстан, где планируют поставлять нефть и газ по территории Азербайджана, Кыргызстан, где недавно принимали президента Азербайджана с государственным визитом, наконец, Россия — как раз накануне саммита ОДКБ Азербайджан посетил ее премьер Михаил Мишустин. И в результате, что вполне предсказуемо, членам ОДКБ совсем не хочется жертвовать этими налаженными и многообещающими партнерскими связями с Азербайджаном ради непомерных амбиций и «хотелок» Армении.

И теперь, на старте саммита ОДКБ уже в Ереване, расклад здесь не в пользу Армении. Партнеры по ОДКБ, и прежде всего Россия, вряд ли упустили из внимания, с каким старанием и с какой помпой Армения затаскивала на свою территорию наблюдательную миссию Евросоюза и какой «пиар» вокруг этой миссии был раздут. С не меньшим пиететом Ереван объявил о прибытии наблюдателей ОБСЕ.

Правда, с ними случился большой конфуз: как тут же напомнили в Баку, ОБСЕ в установленном порядке никакого решения об отправке миссии в Армению не принимала, так что приехавшие персоны именоваться «миссией ОБСЕ» не могут — это частная инициатива нескольких отдельных стран, а не миссия организации. Но «прочтения» этого шага Армении с точки зрения ее союзнических обязательств это не меняет. Устроив такой «фестиваль нероссийских наблюдателей», Ереван, во-первых, посылает «месседж» России: Ереван более не верит своему историческому союзнику и ищет других покровителей. А во-вторых, это открытый «праздник непослушания»: в Армении показывают, что считаться с Россией не намерены.

Одновременно в Ереване разворачивают планомерную работу по выводу из страны российской военной базы. И, наконец, в качестве «вишенки на торте», как раз накануне приезда в столицу Армении президента РФ Владимира Путина, здесь устроили впечатляющий фестиваль «русофобии» в кавычках и без. На улицах Еревана — антироссийские митинги, в том числе и с участием прибывших из самой РФ «релокантов». На многих площадках ереванские эксперты обвиняют Россию во всех смертных грехах. Как бы правительство Армении в этом не участвует, но вряд ли подобная деятельность могла бы принять нынешний размах без молчаливого согласия Пашиняна и его «соросят».

Так что теперь анализировать, делать выводы и принимать решение предстоит уже России. Которой предстоит ответить самой себе на вопрос, можно ли считать Армению действительно надежным союзником и стоит ли вкладывать в нее политические инвестиции.

Отдел политики Minval.az