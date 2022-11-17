Стремление больших держав стать единоличным модератором и присвоить себе лавры миротворца в геополитической игре под названием «армяно-азербайджанский конфликт» очевидно. Ведь это негласное звание позволит модератору усилить свое влияние в регионе, что, в свою очередь, принесет немало дивидендов, как в политическом, так и в экономическом плане. И если раньше Франция в состязании была в числе аутсайдеров, то после принятия французским Сенатом антиазербайджанской резолюции, ее шансы укрепиться на Южном Кавказе и вовсе стали минимальными.

Азербайджан, как и ожидалось, отреагировал резко и жестко. Вплоть до того, что депутаты Милли Меджлиса предлагали отказаться от французской продукции и ратовали за объявление всего французского дипкорпуса в Азербайджане персоной нон-грата. Фактически французские сенаторы ради денежной мошны своих армянских «кормильцев» бросили на жертвенный алтарь национальные интересы, оставшись без шансов даже на роль массовки в региональной игре.

И вот тут начинается самое интересное. Не успели еще высохнуть чернила на французском документе, как на американском фронте происходит внезапное оживление. На авансцену один за другим выходят высокопоставленные лица американского истеблишмента и выступают с довольно примечательными заявлениями. Первым делает ход госсекретарь США Энтони Блинкен. В телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он призывает его сохранить темп переговоров с Азербайджаном.

«Я призвал премьер-министра Пашиняна сохранить темп мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям», — написал Блинкен в своем Twitter.

Говоря простым языком, Блинкен дал понять Пашиняну, чтобы тот не юлил и следовал достигнутым договоренностям на пути подписания мирного договора. И это было сказано неспроста. Все прекрасно видят, что чем ближе час Х, а именно конец года, на который назначено возможное подписание мирного соглашения, тем чаще армянский премьер шарахается из стороны в сторону. Говоря о том, что хотел бы подписания к концу этого года, он, тем не менее, затягивает песню то об эфемерном статусе, то о безопасности армян Карабахского региона и так далее. Хотя и по статусу, и по поводу безопасности граждан Азербайджана армянской национальности Ильхам Алиев высказывался не раз.

Спустя несколько часов Блинкен звонит и президенту Азербайджана, но тон беседы резко контрастирует с тем, который проскальзывал в разговоре с Пашиняном. Блинкен отметив, что существует историческая возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного договора, заявил, что США продолжат усилия в этом направлении. Далее события и вовсе приобретают интересный оборот. Теперь уже американские сенаторы, прикормленные армянским лобби, пытаются продавить интересы своих «кормильцев», и получают жесткий отпор.

Так, помощник госсекретаря по европейским делам перед сенатским комитетом по международным отношениям Карен Донфрид, отвечая на вопросы сенаторов относительно 907-й поправки к Акту в поддержку свободы, сказала, как отрезала: «Помощь Азербайджану отвечает интересам национальной безопасности США».

По ее словам, помощь Азербайджану предназначена для обеспечения безопасности границ, «что дало значительные результаты в противодействии транснациональным угрозам со стороны Ирана и нарушило маршруты контрабанды на Южный Кавказ, в Россию и Европу».

В качестве справки: В 1992 году под давлением армянского лобби США была принята поправка 907 к «Акту в поддержку свободы», принятому для экономической поддержки бывших советских республик. Поправка не допускала предоставления помощи правительству Азербайджана. В 2001 году, после 11 сентября, администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности. С тех пор все американские администрации придерживались этой политики.

Как видим, и слова Блинкена, и заявление Донфрид наглядно говорят о том, что США завладевают инициативой в армяно-азербайджанском вопросе, делая ставку на беспроигрышную азербайджанскую карту. Кстати, после вербальной взбучки, полученной Пашиняном от Блинкена, премьер-министр Армении сбавил обороты и заговорил о рамочном соглашении. В то же время нельзя не обратить внимания на другое заявление Пашиняна относительно ОДКБ. Он заявил, что надеется достичь консенсуса в рамках ОДКБ по поводу необходимости вывода ВС Азербайджана с территории республики.

«Мы надеемся, что на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября сможем выработать консенсус. Наша цель не состоит в том, чтобы спровоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном. Мы хотим понять, какую политическую позицию занимает ОДКБ в этой ситуации», — отметил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, отношение граждан Армении к ОДКБ (читай к России) будет формироваться именно на основании данной ситуации. Что это значит? А это значит, что Пашинян пытается что-то выторговать от России взамен на то, чтобы в очередной раз не лечь под Запад. Мол, в зависимости от позиции России, Армения решит какой вариант: вашингтонский и российский вариант выбрать. В любом случае, США выбрали довольно удачный момент. Некоторые игроки региона сегодня выглядят, словно, клячи, плетущиеся к финишной черте. Иран трясет как внутри страны, так и на внешнеполитической площадке, на которой его угораздило вступить в дипломатическую перебранку с Азербайджаном. А ослабленная Россия после поражения в Херсоне и вовсе потеряла в весовой категории. Фактически США остаются единственной реальной силой. Тем более, что вариант окончательного урегулирования конфликта устраивает не только Азербайджан, но и полностью укладывается в рамки международного права.

Фарид Теймурханлы