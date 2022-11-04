«Бить врага его же оружием» — судя по всему, определенные круги в Армении взяли на вооружение именно этот некогда популярный лозунг. Нет, конечно, Еревану даже в самых розовых снах не видится приобретение «Байрактаров», «Харопов» и даже «Полонезов». В роли «врага» выступает в данном случае «капитулянт» Никол Пашинян. А разворачивают против недавнего предводителя «дымб-дымб-ху» этакую «митинговую войну», но уже с обратным знаком.

В Ереване сторонники «карабахского клана» наметили на 5 ноября свой митинг. И депутат парламента Армении от кочаряновского блока «Айастан» Арцвик Минасян прямо ссылается на митинг в Ханкенди и заявляет: дескать, очень важно, что «РФ, как и мир, увидели, что народ готов мобилизоваться и «арцахский» (здесь и далее кавычки наши — Minval) митинг – самое яркое доказательство этого», что в ходе этого митингового шоу «.очень четко красной нитью проходила мысль, что какая-либо армянская власть не может и не должна ставить под сомнение право «Арцаха» на самоопределение», и заканчивает пафосным призывом: « Сейчас очередь за нами – гражданами Республики Армения, армянским народом. И смысл митинга 5 ноября именно в том, чтобы мы всей нацией смогли сплотиться и адресовать призыв миру, сверхдержавам, а также разнузданному турецко-азербайджанскому поведению, что армянский народ не намерен сдаваться, армянский народ будет бороться за свои права и право на самоопределение «Арцаха» не имеет альтернативы». Не оставив по сути сомнений, что и состоявшееся шоу в Ханкенди, и намеченный митинг в Ереване — звенья одной цепи. Точнее, этапы одного и того же сценария, который реализуют ереванские реваншисты. Что уже не позволяет считать очередные разборки между Пашиняном и Кочаряном сугубо внутренним делом Армении. Потому как не приходится сомневаться: митинг в Ханкенди был очередной провокационной выходкой, приуроченной ко встрече в Сочи. И преследовал вполне очевидную цель: нанести удар по постконфликтному урегулированию и мирному процессу между Баку и Ереваном. Тем более что идёт этот мирный процесс совсем не по ереванском-ханкендинской повестке дня.

Понятно и другое. Все эти истеричные лозунги, которые звучали в Ханкенди и которые, судя по всему, будут озвучены и 5 ноября в Ереване, говорят сами за себя. Тут и обвинения в «геноциде» армян Карабаха, и утверждения, что, дескать, «Азербайджан хочет присоединить к себе Карабах силой», и лозунги в стиле 1988 года.

Можно разбирать все это по пунктам. Напоминать устроителям, что после реального геноцида, устроенного Арменией сначала на своей территории, откуда изгнали коренное азербайджанское население, а затем и в оккупированном Карабахе, верхушка карабахского клана —последние, кому следует касаться этой темы. Особенно если вспомнить, как Азербайджан тратил миллиарды долларов на высокоточное оружие, которое позволило свести в Карабахе к минимуму «сопутствующий ущерб», то есть жертвы среди гражданского населения, а Араик Арутюнян со своей кликой проводили военные совещания в детских садах, прекрасно понимая, что подставляют под удар гражданские объекты. Понятно, что та же верхушка ханкендинских сепаратистов оказалась просто не в силах примириться с новыми реалиями и уяснить для себя, что весь проект «миацума» с 1993 года держался на плаву исключительно за счёт оккупации и не имел под собой никаких правовых оснований. А теперь, когда Азербайджан вышиб захватчиков «Железным кулаком», шансов на рестарт проекта у сепаратистов уже не остаётся. И вот «переварить» это многим оказалось не под силу. Отсюда и попытки подорвать мирный процесс между Баку и Ереваном, и стремление продемонстрировать, будто бы «карабахцы» представляют собой реальную силу. В ход пошли многие уловки. Армянские пропагандистские каналы называли заведомо нереальные цифры участников митинга — столько людей даже теоретически не могла вместить площадь перед зданием бывшего обкома НКАО. На митинг собирали, а точнее сказать, сгоняли «бюджетников» под угрозой увольнения, учащимся грозили отчислением…

А что в «сухом остатке»? Очередная демонстрация, насколько ханкендинская верхушка оторвана от реальности и продолжает держаться за обанкротившиеся лозунги? Нечаянное признание нынешнего уровня «безнадеги» в среде карабахских армян, когда на митинг под еще вчера «безотказными» лозунгами людей приходится сгонять только то что не палками? Безусловно. Но не только. Это еще и признание вопиющей политической безответственности верхушки «карабахского клана».

Поясним. Дешевое шоу в Ханкенди — это точно не повод уподобляться некоторым экспертам в кавычках и без из оппозиционного лагеря, вопить что-то в стиле «шеф, усе пропало!», обвинять во всех смертных грехах азербайджанских силовиков и грозно вопрошать «как допустили?!!!!» Мы уже видели нечто подобное после пьяных танцев Никола Пашиняна в Шуше и переноса туда «инаугурации» Араика Арутюняна. Когда тоже были и вопли «шеф, усе пропало», и обвинения в адрес властей Азербайджана в стиле «как допустили», и полное отсутствие понимания, кто и за что в этой ситуации должен нести ответственность. Тогда тоже было понятно, что юридического, правового значения устроенная Пашиняном попойка иметь не будет и на статус тогда еще оккупированного города Шуша, исторической столицы Карабаха, не повлияет. Другое дело — ответственность политическая. Никол Пашинян своими выходками просто разрушил переговорный процесс и продемонстрировал недоговороспособность правящей команды в Армении, сделав по сути неизбежной 44-дневную войну и разгром Армении. После чего уж очень уж уместно спросить у Пашиняна: «Ну что, допрыгался?»

Параллели в политике — вещь рискованная. Пашинян на шоу в Ханкенди не появился, да и направлено все было как бы против него. Тем более против него направлен намеченный на 5 ноября в Ереване митинг. Любопытно, конечно, узнать, как лидеры карабахского клана намерены «собирать народ» в Ереване, где у них уже не будет административного ресурса, организуют ли оперативную доставку митингующих из Ханкенди и т.д. До последнего времени «карабахцам» не удавалось собирать в Ереване достаточно впечатляющие митинги, так что нет полной ясности, собираются ли там еще раз «опозориться» или держат некие козыри в рукаве. Наконец, есть еще роль Москвы — напомним в который уже раз, без «отмашки» со стороны миротворцев шоу в Ханкенди вряд ли бы состоялось, а увязка этого митинга со стремлением Кремля «отложить вопрос статуса Карабаха на потом» видна невооружённым глазом.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что, вне зависимости от того, чем закончится нынешняя проба сил между Пашиняном и Кочаряном, возвращение к риторике конца восьмидесятых, реанимация лозунгов первой волны «карабахского движения» и подпитка реваншистских настроений — это игра с огнём. Что при нынешнем политическом и силовом раскладе более всего опасно для самой же Армении. Которая как страна проигрывает от нынешних митинговых шоу в любом случае. Даже если их устроители говорят на публике совсем о другом. Просто потому что изменился расклад сил. И на карте мира уже другой Азербайджан — с мощной экономикой, сильной «наступательной» дипломатией и боеспособной армией.

Так что Армении лучше не проверять методом тыка, сколько времени пройдёт от «рестарта» миацума и срыва переговоров до нового военного разгрома. На сей раз процесс уж точно не потребует 30 лет.

Нурани, обозреватель