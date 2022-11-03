Загрязнение минами территорий освобожденных из-под оккупации и длительный процесс разминирования этих земель серьезно замедляют процесс восстановления Карабаха. Об этом Minval.az заявил член Наблюдательного совета Агентства по государственной поддержке неправительственных организаций Азер Аллахверанов, комментируя работу конференции на тему «Объединим усилия во имя Азербайджана без мин», которая состоялась 2 ноября в Баку.

«Во все исторические периоды Армения действовала вопреки принципам и нормам международного права в отношении гражданского населения Азербайджана. Армяне никогда не скрывали свою причастность к террористическим актам в первой Карабахской войне или 44-дневной Отечественной войне, не скрывали своей ненависти к азербайджанскому народу, именно этот зверский настрой стал причиной убийств мирных азербайджанских граждан. Несмотря на окончание 44-дневной войны, минный террор Армении, направленный против мирных жителей нашей страны, продолжается и сегодня. Армения, в течение 30 лет оккупировавшая 20% территории Азербайджана, зарыла в этих землях более миллиона мин. В результате подрыва армянских мин только за два года после Отечественной войны погибли или получили тяжелые ранения 267 граждан Азербайджана. На сегодняшний день в процессе разминирования обнаружены и уничтожены десятки тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Хотя правительство Азербайджана неоднократно запрашивало у Армении карты минных полей, ответ Армении не был адекватным. Карты мин, предоставленные Арменией, охватывают очень небольшой процент от общей площади заминированных территорий, а точность и достоверность информации, представленной в этих документах, очень сомнительны», – сказал Азер Аллахверанов.

По его словам, особенно важен тот факт, что сегодня Азербайджан осуществляет строительно-восстановительные работы на освобожденных территориях за счет собственных внутренних ресурсов. Загрязнение минами разрушенных во время оккупации территорий, и длительный процесс разминирования освобожденных земель является одним из факторов, серьезно замедляющих процесс восстановления.

«Армения совершила это военное преступление, чтобы в будущем нанести удар по возможным строительным работам. Проблема наземных мин в освобожденных районах замедляет процесс восстановления и возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Минный террор, совершаемый Арменией против Азербайджана — военное преступление против человечества в целом, представляет серьезную угрозу миру и стабильности. Каждая взорвавшаяся мина не просто обрывает чью-то жизнь и здоровье. Это не только трагедия тех, кто непосредственно пострадал от мины, и их близких, это также источник новых волн ненависти. Минный террор препятствует достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Наземные мины являются семенами войны и насилия, и мы просим поддержки у всех людей доброй воли во всем мире, призывая прогрессивные силы объединиться в борьбе с минным терроризмом», — отметил правозащитник.

В связи с этим НПО Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям с просьбой о том, чтобы военные преступления Армении были расследованы международными организациями, а минированию территорий и непредставлению карт минных полей были даны правовая и политическая оценки. Чтобы международное сообщество потребовало наказания для страны-агрессора — Армении.

«Были выявлены участки, буквально нашпигованные минами, на каждом квадратном метре находили чуть ли не восемь мин! Эти снаряды были заложены не только в период оккупации, течение 30 лет. Среди выявленных мин были те, что произведены в Армении в 2021 году. Вы наверняка в курсе, что на территории Армении функционирует завод по производству противопехотных мин. Во времена СССР существовало три таких завода, один из которых был расположен на территории Армении. После развала Союза на этом самом заводе началось массовое производство противопехотных мин, которые мы по сей день обнаруживаем в нашей земле. И пока длилась конференция, пришло очередное сообщение о подорвавшемся на мине сотруднике строительной компании в Джебраильском районе. В результате мужчине ампутировали три пальца, он находится в шоковом состоянии. Это потеря трудоспособности, это очередная инвалидность. За последние 2 месяца это уже 8-й случай подрыва на минах. Это яркое проявление минного террора против Азербайджана, и этому следует положить конец как можно скорее», — сказал Аллахверанов.

Кроме того, отметил наш собеседник, отказ Армении от сотрудничества в вопросе предоставления карт минных полей противоречит основным принципам Женевской конвенции.

«Я думаю, что в этом плане гражданское общество, используя различные способы и рычаги – соцсети, общественные площадки (в том числе международные), должно активно пробивать минный вопрос. Еще один парадокс: мы постоянно обращаемся к Армении с вопросом о мире, мы говорим о подписании мирного договора, говорим о пяти принципах, предлагаем различного рода рамки обсуждения, которые актуальны и для самой Армении, чтобы освобожденные районы полноценно интегрировались не только в азербайджанскую экономику, но и в экономику Южно-Кавказского региона. Но именно по этой причине Армения пытается торпедировать минный вопрос и педалирует какие-то фейковые обвинения в адрес Азербайджана. На самом деле, есть большое поле для совместного сотрудничества, где можно развиваться, и не только в экономическом плане. Но все это будет возможно только в том случае, если армянская сторона задумается о вопросах безопасности в регионе. Пока она об том не думает, к сожалению, торпедирование таких инициатив всегда будет иметь место», — резюмировал Аллахверанов.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Доведение до мировой общественности правды об исторической победе в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, преступлениях, совершенных армянской стороной против мира и человечности, а также военных преступлениях».