За встречей в Сочи лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшейся накануне, внимательно следили не только в вышеуказанных странах. Несомненно, данная встреча была в центре внимания также и политических кругов Запада и СМИ. Ведь она фактически означала, что активность западных кругов, а главное, прогресс, достигнутый в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на площадке Евросоюза, вызвали беспокойство России. И сегодня Москва вновь пытается перехватить инициативу, и примерить на себя роль единственного модератора.

Несмотря на ожидания некоторых экспертов, по большому счету, ничего нового в итоговом заявлении лидером трех стран мы не увидели. Тем не менее, азербайджанская дипломатия в лице президента Ильхама Алиева в очередной раз продемонстрировала свой успех. Практически озвученный документ по основным пунктам стал повторением предыдущих брюссельских и пражских договоренностей, что отражали именно азербайджанскую повестку дня.

Баку вновь показал свою принципиальную позицию, чем разочаровал не только загнанный в геополитический тупик Ереван, но и Москву. Неслучайно президент России Владимир Путин по итогам встречи отметил: «Мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста».

Конечно же, детали нам неизвестны, но вспоминается заявление Пашиняна на съезде партии «Гражданский договор» о 15 пунктах российских предложений. Он тогда заявлял, что готов подписать мирный договор на основе этих пунктов. Видимо, какой-то из них подразумевал вопрос пресловутого «статуса», который Ильхам Алиев отправил в тартарары еще в ходе 44-дневной войны.

Так вот, в тексте заявления нет ни то, что упоминания о статусе, но даже бывшего географического названия «Нагорный Карабах». Кроме того, Пашинян пытался протащить в текст документа произошедшие в мае 2021 года и сентябре 2022 года на границе события, однако и это обернулось провалом.

Думается, что «некоторые вещи» пришлось изъят из итогового текста именно после двусторонней встречи Путин-Алиев. Глава азербайджанского государства четко дал понять, что азербайджанская земля – не предмет для торга.

«Азербайджан недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения с Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации.

Карабахский конфликт – это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов», – сказал Ильхам Алиев.

То есть, понятно, что ни Еревану, ни Москве не удалось завести старую шарманку по статус, что, повторимся, является заслугой Ильхама Алиева. Грубо говоря, Пашиняну пришлось уехать из Москвы в Тегеран несолоно хлебавши. Однако карабахские сепаратисты, живущие в параллельном мире, почему-то в восторге от итогового заявления. Видимо, они всем сердцем рады тому, что в армяно-азербайджанском конфликте поставлена запятая, а не точка.

Так, не устающий демонстрировать свое скудоумие карабахский скоморох, именующий себя «министром иностранных дел арцаха» Давид Бабаян заявил, что «принятое в Сочи заявление открывает новое дыхание урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».

Уже только за фразу «азербайджано-карабахский конфликт» Бабаяну следует устроить публичную порку по тому месту, которым он думает, пригвоздить к столбу позора, а на десерт привлечь к общественным работам в виде уборки улиц азербайджанского города Ханкенди.

Идем далее: выясняется, что Бабаян не только политически безграмотен, а безграмотен вообще. Он либо не умеет читать по-русски, либо не понимает смысл прочитанного или же он не слушал Алиева.

«Переговоры и само заявление показывают, что карабахский конфликт не разрешен. Да, нигде не указан Карабах, но не указано и то, что конфликт разрешен», — продолжает вводить в заблуждение оболваненный армянский народ Бабаян.

Встреча была приурочена к урегулированию АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО конфликта, а не обсуждению мифического Карабаха. Президент Азербайджана не раз говорил, и вчера, как было указано выше, подтвердил мысль и реальность: карабахский конфликт разрешен. И для этого совсем необязательно с кем-то и где-то подписывать документ, в котором для «особо одаренных интеллектом», как Бабаян, выносить в заголовок жирным шрифтом: конфликт разрешен. Одним словом, Бабаян долго глядел «сочинскую книгу», а увидел фигу.

Впрочем, в армянском обществе все же еще остались более или менее здравомыслящие люди, пусть даже с несбыточной мечтой о Карабахе в голове.

Так, зампред экс-правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян честно признался, что итоговое заявление сочинской встречи разочаровывает.

В своем телеграмм-канале он с горечью отмечает, что «в тексте заявления упоминание о Нагорном Карабахе полностью отсутствует». «Даже в той части, которая касается миссии российских миротворцев, «Арцах» (кавычки Minval) даже географически не упоминается. Вместо этого используется формулировка «в месте его (миссии) дислокации».

Азербайджану удалось убрать из текста упоминания о Нагорном Карабахе», — написал он.

То есть, в отличие от тупоумного Бабаяна Ашотян понимает, что пусть даже обтекаемое сочинское заявление не хоронит окончательно «карабахские мечты» армян, но могила уже вырыта. И армянам Карабахского региона вместо того, чтобы заслушиваться сказками Бабаяна, пора готовиться к азербайджанскому гражданству. Или паковать чемоданы…

Фарид Теймурханлы

P.S. Тем временем, свою политическую близорукость продемонстрировал и посол России в Армении Сергей Копыркин. Он заявил, что «вопрос статуса Карабаха — это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса». Мы понимаем желание российского посла угодить армянам, но делать это за счет самоуничижения, как минимум, моветон. Ведь рассуждать подобно Бабаяну — фактически означает опуститься на его уровень. Иначе, как самоуничижением, подобный реверанс в сторону армян, и не назовешь.