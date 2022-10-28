Кризис между Москвой и Ереваном в лице пашиняновской «клики» продолжает углубляться. И если на саммите ОДКБ Владимир Путин выступил с достаточно сдержанной и спокойной речью, то его ответ на вопрос армянского эксперта Александра Искандаряна в ходе Валдайского форума был в значительной мере адресован именно ереванской аудитории и касался отношений Пашиняна с Кремлем. Иначе трудно объяснить, зачем президент России уделил столько времени разговорам о «вашингтонском плане» урегулирования, сам факт существования которого вызывает огромные сомнения.

Более того, фразы президента РФ типа «Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора… Так называемый вашингтонский, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает – пожалуйста» — очень похожи на адресованный армянской аудитории внутриполитический «месседж»: смотрите, куда толкает Армению Пашинян. Кремль не просто «модерирует» отношения нынешнего премьера с его электоратом — Николу Воваевичу выписана «красная карточка», если не «чёрная метка».

Никол Воваевич немало наворотил на треке, который можно назвать и российским, и антироссийским: это и приглашение в страну миссии наблюдателей Евросоюза, и «миссия ОБСЕ», относительно которой нет даже должного процедурного решения, и визит Пелоси, и «шпильки» в адрес ОДКБ с последующими требованиями «дорожной карты» и немедленного реагирования.

Возможно, самом Пашинян был уверен, что теперь Россия испугается, что ее «форпост» уйдет на Запад, и начнёт перекупать Армению у «соперников».

Но как на самом деле поведёт себя Москва — станет выполнять пашиняновские капризы или предпочтёт отрихтовать политическое поле Армении? И будет ли в «отрихтованной» Армении место для Пашиняна с его «соросятами»?

Да, шансов на настоящую «переориентацию» у Армении немного. Там вряд ли смогут покупать нефть и газ по мировым, а не «внутрироссийским» ценам, самостоятельно содержать инфраструктуру, которая сегодня в собственности у российских компаний, охранять границы без российских «зелёных фуражек» и обеспечивать безопасность без российской базы и военной помощи. Но это не значит, что Москва будет с благодушием взирать на художества Пашиняна.

«Тревожных звоночков» для Никола Воваевича хватает. В Ханкенди на 30 октября намечен митинг протеста. Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян срочно засобирался в Москву. Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян проводят встречи, раздают интервью, причем Саргсян и Кочарян озвучивают весьма опасные для Пашиняна заявления. На этом фоне даже запрет на въезд для Затулина, Симоньян, Кеосаяна и Миграняна получает внутриполитическое «прочтение». Затулин не только лоббировал интересы Армении в Москве, но и не менее активно «топил» за карабахский клан уже на армянском поле. А еще в мае нынешнего года Minval сообщал, что Марго Симоньян намерена высадить в Ереване впечатляющий «десант» пропагандистов в помощь все тем же реваншистам из «карабахского клана».

Неслучайно, что Самвел Карапетян, глава группы «Ташир», озвучил и своё предупреждение для Пашиняна, и вряд ли только от своего имени: Армении не следует ссориться с Роcсией. При этом именно Карапетян владеет армянскими электросетями, то есть, если откровенно, «держит Пашиняна за рубильник». Которым ему ничего не стоит воспользоваться под благовидным предлогом «накопившихся долгов», «необходимости реконструкции» и т.д.

Наконец, у «карабахского клана» есть и такой «козырь», как собственные вооружённые формирования в «огрызке», которые Пашинян столь опрометчиво не стал разоружать и которые вполне могут заняться не только провокациями против Азербайджана, но и «наведением порядка» в Ереване. Если Пашинян — митинговый горлопан, то Кочарян — классический заговорщик, который будет использовать для прихода к власти и военную силу, и политические убийства, и террор.

Так что у Роберта Кочаряна есть повод поставить шампанское на лёд.

Но что означают эти «тренды» уже для Азербайджана?

Да, создаётся серьёзный риск, что процесс постконфликтного урегулирования будет надолго «заторможен». Но, во-первых, «благодаря» Пашиняну он и сегодня не сказать, чтобы реально продвигался. А во-вторых, мирный договор нужен сегодня Армении куда больше, чем Азербайджану. Недавний визит в Грузию президента Азербайджана не оставил сомнений: наша страна может «маневрировать» и обходиться без Зангезурского коридора. А вот за срыв выполнения договорённостей Армении придётся «платить», и неважно, кто там будет у власти.

Тем более есть сомнения в версиях в стиле «вот сейчас в Армении вместо Пашиняна, «голубя мира», придут «ястребы» в лице «карабахцев», за которыми будет стоять Россия, и тогда…»

Считать Пашиняна «голубем мира», напомним еще раз, никак не получается. 27 октября Азербайджан отметил вторую годовщину очередного акта «ракетного террора» Армении — обстрела Барды из РСЗО «Смерч». Именно Пашинян сорвал переговоры, довёл ситуацию до второй войны и отдавал приказы стрелять по мирным кварталам азербайджанских городов. Более того, за два послевоенных года он не показал себя и адекватным переговорщиком.

И, наконец, уже армянской аудитории вряд ли стоит питать надежды, что стоит только убрать Пашиняна с его «соросятами», как за армянские территориальные «хотелки» будет воевать Россия. В Москве справедливо полагают, что пашиняны приходят и уходят, а территориальный расклад остаётся. Самолёты, доставлявшие оружие под видом «гуманитарной помощи» или «стройматериалов», не очень вписываются в «установку» «Москва обиделась на Пашиняна и решила не помогать Армении».

А разочаровавшая Армению «сдержанность» Кремля и ОДКБ продиктована вовсе не личным отношением Владимира Владимировича к Николу Воваевичу — на фоне последних событий в регионе, проигранной 44-дневной войны, укрепления военного союза Турции и Азербайджана, наконец, агрессии России против Украины и реакции на нее мирового сообщества, Россия просто не может позволить себе повторять схемы начала девяностых, присылать сюда «ихтамнетов» в лице Псковской дивизии ВДВ и захватывать для Армении азербайджанские территории.

Так что, сменив Пашиняна на «карабахцев», Армения разве что еще раз перебронирует себе место на «русском корабле» со всеми вытекающими. А попытки силовой модерации заключённых после 44-дневной войны договоренностей приведут к тому, что Еревану придётся подписывать капитуляцию на куда более тяжелых для себя условиях, чем те, что имеют место сейчас.

В общем, пилите, Роберт Седракович, пилите…

Отдел политики Minval.az