Два новых состава, которые предусмотрено доставить для бакинского метро в этом году, уже в пути.

Об этом сказал журналистам заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов.

Он отметил, что после наладочных работ и тестирования они до конца года будут пущены на линии метро.

Кроме того, Хидаят Мамедо отметил, что .ЗАО «Бакинский метрополитен» не обращалось в Тарифный совет для повышения цены на проезд.

«Обращения в связи с повышением цен не ожидается», — отметил он.