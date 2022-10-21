Как известно, после пражской встречи в четырехстороннем формате Ереван-Баку-Брюссель-Париж было принято решение направить (и направлено) в Армению гражданскую миссию наблюдателей ЕС, число которых на первоначальном этапе составило 40 человек. Тем самым, Армения ясно обозначила взятый ее курс на Запад, оставив Россию в вопросе подписания мирного договора и делимитации границ с Азербайджаном вне игры.

«Путин в Астане встречался с Алиевым. С Пашиняном — нет. Прекратились и телефонные беседы Путина и Пашиняна. А звонки последнего первому совсем недавно носили чуть ли не периодический характер», — пишет газета «Голос Армении».

В свою очередь секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи с членами миссии ЕС по технической оценке подчеркнул важность роли миссии как дополнительной гарантии безопасности в регионе.

А тем временем в России с подобной постановкой вопроса не согласны. К примеру, газета «Аргументы и факты» пишет: «Армения, несмотря на предложение Сергея Лаврова отправить в зону конфликта миссию ОДКБ, размещает на своей территории наблюдателей Евросоюза. При этом в ЕС прямо обвиняют Россию в том, что она якобы заинтересована в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Об этом недавно заявил президент Франции Эммануэль Макрон».

Примечательно, что свою досаду не могут скрыть и некоторые эксперты, которые грудью бросались на «азербайджанскую» амбразуру, защищая «несчастных» армян от «агрессивных действий» Баку. Одним из них является первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В частности, он заявил, что инициатива не согласована с российской стороной. По его словам, сам факт этой инициативы свидетельствует о том, что ЕС пытается перехватить роль в посреднических усилиях по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и его последствий, и вытеснить из этого процесса Россию.

«Правительство Армении, недовольное тем, что Россия и ОДКБ не отреагировали так, как они считали необходимым, на сентябрьскую вспышку боевых действий, вот уже два месяца ведет интенсивные переговоры с Баку на брюссельской площадке. По сути, российская переговорная активность оказывается на обочине этого процесса», — сказал он.

Свое недовольство отправкой гражданской миссии ЕС в Армению ранее выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, идею отправки гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу в России считают очередной попыткой ЕС любым способом вклиниться в процесс урегулирования, потеснить посреднические усилия Москвы.

«Мы исходим из того, что единственный ключ к примирению Еревана и Баку, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе – полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана, Армении», – сказала Захарова.

В свою очередь «Независимая газета», затронув тему отправки миссии Евросоюза в Армению, отмечает, что «несмотря на декларируемую цель нейтрализовать напряженность между Ереваном и Баку, инициатива отправить наблюдателей лишь подняла вопросы к тому, какой реальный эффект она может произвести».

Далее российская газета пишет: «Что интригует больше всего, развертывание миссии в Армении сопровождалось скандальными высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона, который вписал в нынешние трения между Баку и Ереваном «российский фактор». «А что происходит на этой границе уже два года? Там 5 тыс. российских солдат, – обратил внимание хозяин Елисейского дворца, выступая в программе L’Evenement на телеканале France 2. Россия воспользовалась этим конфликтом, вмешалась и явно сыграла в игру Азербайджана при соучастии Турции. Она вернулась туда, чтобы ослабить Армению. И то, что происходит здесь, — это дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядки на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех».

По мнению «НГ», высказывания президента Франции поставили вопрос по поводу того, не для чего, а против кого направлена европейская миссия наблюдателей.

Также напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, назвал некорректными и неприемлемыми ремарки президента Франции.

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта, – сказал российский лидер, обратив внимание, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон. – Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже – извращенно».

«Независимая газета» напоминает, что Ереван и ранее предпринимал недвусмысленные попытки на разных уровнях апеллировать к деятельной поддержке Запада и ставить под сомнение эффективность ОДКБ, куда он входит вместе с Москвой. Однако на этот раз усилия были особенно красноречивы.

Все оценки России и союзных структур армянское руководство во главе с Николом Пашиняном, похоже, решило игнорировать. 19 сентября миссия ОДКБ подготовила инициативы по деэскалации обстановки в пограничных районах, однако отказалась направлять на Южный Кавказ миротворческие силы, вполне четко продемонстрировав, что конфликт в его текущем состоянии не нуждается во внешнем вмешательстве, тем более, на уровне международных блоков. Однако Ереван, как кажется, такой ответ не убедил.

Факт, что накануне власти Армении официально обратились в ОБСЕ, несмотря на всю ее малоэффективную роль в ситуации вокруг Украины, с просьбой направить своих наблюдателей на границу с Азербайджаном для мониторинга ситуации, свидетельствует, что курс на перенасыщение Южного Кавказа западными структурами в условиях глобальных разногласий между Москвой и Вашингтоном будет продолжен Ереваном. Вопрос заключается в том, как это повлияет на его декларативно-союзнические отношения с Россией, которая традиционно настороженно относится к попыткам условного Запада распространить свое влияние по периметру ее исторических интересов.

Фарид Теймурханлы