На днях полиция Армении предложила правительству внести изменения в порядок предоставления гражданства РА, согласно которым гражданство этой страны могли бы получить лица, инвестировавшие в экономику, науку, культуру, здравоохранение и спорт от $150 тыс. до $100 млн.

Данное предложение вызвало в армянском обществе серьезную обеспокоенность тем, что в результате упрощения предоставления гражданства Армении его могут получить азербайджанцы или турки, что может, по их мнению, негативно сказаться на экономике страны. Однако выступивший по этому поводу министр экономики Ваан Керобян поспешил успокоить перепуганных армян, хотя сам законопроект находится на зачаточном этапе.

Керобян пояснил, что речь вовсе не идет о том, что гражданство Армении будет предоставлено всем заявителям без исключения.

«Естественно, необходимые процедуры будут проведены полицией или Службой национальной безопасности. Я думаю, что эти опасения будут полностью нейтрализованы, и не будет ситуации, когда будет слишком много граждан с двойным гражданством — армянским и турецким», — сказал он в среду журналистам.

При этом Керобян не исключил получения армянского гражданства гражданами Турции, добавив, что там проживает немало армян.

«Я уверен, что будут нейтрализованы все подозрительные или опасные случаи», — сказал он.

К вопросу азербайджанцев и турок, одно упоминание которых вызывает животный ужас у наших соседей, мы еще вернемся, а пока сделаем небольшую ремарку. Международная практика получения гражданства за инвестиции существует давно. Перечислим некоторые страны, которые используют подобную практику. К примеру, Австрия, Иордания, Антигуа и Барбуда, Турция и другие.

Обратите внимание, что речь идет о государствах со стабильной и сильной экономикой, в которых риск вложений максимально минимизирован. Это или развитые страны, либо государства, чья экономика держится за счет большого потока туристов, коей является Антигуа и Барбуда. То есть, лицо, грубо говоря, купившее паспорт этих стран за кругленькую сумму, практически ничем не рискует. Другое дело Армения, где экономика дышит на ладан, а население страны стремительно сокращается. Понятное дело, что «гордые» армяне бегут из «страны камней» не из удовольствия. И тенденция эта продолжается.

Вот в Армении и решили перенять международный опыт, но сдается мне, что эффект от него будет нулевой. Тот факт, что в соседней стране заговорили о «торговле паспортами», говорит, в первую очередь, о том, что армянские толстосумы, составляющие костяк зарубежной диаспоры, устали бросать деньги на ветер.

Идеи о «миацуме», «арцахе», которые на протяжении десятков лет эксплуатировали как прежние, так и нынешние власти Армении для выклянчивания денег у зарубежных соотечественников, лопнули как мыльные пузыри. Чем больше финансами армянская диаспора накачивала Армению для «возрождения», тем богаче становились находящиеся у власти проходимцы и мошенники, и тем беднее становился народ.

Несомненно, часть «грева» уходила сепаратистскому режиму в Карабахе, но и она была направлена не на строительство инфраструктуры или улучшение уровня жизни простого люда. Выбиваемые из диаспоры деньги оседали в карманах главарей «арцаха». Не на зарплату же Араик Арутюнян строит шикарный особняк на берегу озера Севан. Своего рода «запасной аэродром», который пригодится после бегства из Карабахского региона.

Уменьшение денежного потока из-за рубежа существенно отразилось на благосостоянии армянских властей, и они решили поэкспериментировать с паспортами, дабы поправить свое финансовое состояние. Ведь и ежу ясно, что «паспортные деньги» будут прикарманены, а для обманутого и незадачливого инвестора всегда найдется, что придумать. Армяне в вопросе надувательства – непревзойденные мастера.

Второй аспект, которого хотелось бы коснуться, наверняка, благотворно отразится на душевном равновесии запаниковавших армян. Скажите на милость, какой турок или азербайджанец согласится уехать из своей страны, горя желанием приобрести «вожделенный» армянский паспорт, на который наплевать даже самим гражданам этой страны? Да еще и платить за это 150 тысяч долларов. На это не пойдет не только турок или азербайджанец, но и вообще — адекватный человек. Во что можно будет вложиться в этой нищей стране? В гнилые абрикосы или мечты о «великой Армении»?

Не стоит забывать и о пропитанной шовинизмом атмосфере в стране, где этническое меньшинство составляет меньше 1 процента от общего числа населения. Нормальные люди не станут гражданами страны, в которой фашистская идеология возведена в ранг государственной политики.

Фарид Теймурханлы