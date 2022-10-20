Помощник президента Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами руин Джебраила.

«Этот волнующий вид можно спутать с руинами древних Помпей, разрушенных извержением вулкана. Нет, это даже хуже. В отличие от Помпеи, это видео отражает преднамеренный вандализм и убийство людей в городе Джебраил со стороны Армении («так называемой страна древней цивилизации») в течение 30 лет оккупации.