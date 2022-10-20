Правовая система Азербайджана настолько неэффективна, что она не дает обществу тех результатов, которые оно ждет. И вопрос не в том, что гражданин юридически безграмотен. Об этом в беседе с Minval.az заявил член коллегии адвокатов Эльмар Сулейманов, комментируя вопрос о праве сильнейшего и отсутствии верховенства закона, который должен быть одинаков для всех.

«Из чего черпает отдельно взятый гражданин те или иные поведенческие правила или информацию о запретах? Из книг и СМИ. Откуда черпают информацию СМИ? Из происходящего вокруг. Когда СМИ сообщают о том, что «Ахмед совершил преступление», и при этом ему дали либо условный срок, либо вообще освободили от ответственности, либо же какой-то наркоделец торгует героином, а правосудие проявляет к нему лояльность, либо условно наказывает, то в этом случае в обществе возникает мнение, что право не работает. И тогда у человека отпадает желание изучать, что разрешено, а что запрещено. И если не работает закон, то что тогда работает? Коррупция? Примеры – это обращения граждан в суды, которые настолько бюрократичны, что людям часто сложно добиться справедливости. Соответственно, сама система взаимоотношений «гражданин-суд» толкает человека на нарушение действующих законов. И в этом случае мы должны говорить не о том, что человек не знает закона, а том, что правоохранительной системе выгодна правовая безграмотность», — сказал адвокат.

Кто из граждан не знает, что давать взятки противозаконно? Все знают – начиная от школьника до пенсионера.

«Сложно сказать, какой процент дел решается без взяток. Но в том, что коррупция разъела все сферы нашей жизни — начиная от роддома и заканчивая кладбищем, уверены все. И вот тут нонсенс: с одной стороны, человек знает, что взятки давать противозаконно, а с другой, знает, что без взяток он свои проблемы не решит. Дилемма, не так ли? Уродливый парадокс. Что делать? Соответственно, если мы исходим именно из этой догматики, мы задаем вопрос: что делать? А ответ на поверхности: ответственность лежит не на правовой безграмотности граждан, а на судебной системе, которая должна бороться со всеми негативными проявлениями. Нарушил закон госчиновник? Получай наказание. Причем такое наказание, чтобы для простых граждан оно послужило показательным примером прозрачности и справедливости суда. Чтобы люди видели, что закон одинаков для всех, от него невозможно скрыться, откупиться, использовать высокие связи», — отметил юрист.

По его словам, если незнание закона не освобождает от ответственности, то как быть с теми, кто, зная закон, освобождается от ответственности в случае его нарушения? Вот в чем вопрос!

Он отметил, что пока в Азербайджане не будет независимой судебной системы говорить о том, что законы нарушаются – бессмысленно. Какая польза от утверждений, что чиновник должен соблюдать закон?

«Дело в том, что законы в Азербайджане — идеальные. Но вопрос в другом. Предположим, тебе принадлежит ламборджини, но ты можешь им только любоваться, ибо у тебя нет ключа. Так же и с законами: они есть, а механизмы не работают либо их нет. Поэтому наличие законов не говорит о том, что они исполняются. Закон исполняется, когда это выгодно власть имущим. Каждый сотрудник государственного органа должен чувствовать ответственность и добросовестно относиться к работе. Почему гражданин должен писать десятки жалоб, когда достаточно одной? Реакция должна быть моментальной, а на время проверки работник должен быть отстранен от должности. Таков механизм закона», — сказал он.

Адвокат также коснулся реформ, проводимых в судебной системе, и заявил, что, по его мнению, после этих преобразований местные судьи станут еще более зависимыми.

«В развитых странах выступление адвоката может быть эмоциональным, он может вступить в полемику с судьей, не переходя на оскорбления, конечно же, соблюдая все правила этических норм поведения. Он доказывает свою точку зрения. Такого адвоката в цивилизованных странах ждут аплодисменты. Это аплодисменты за ораторское искусство и мастерство. В Азербайджане невозможно быть Плевако или Гершовицем, это просто нереально, ибо мы не имеем силы голоса. Совсем недавно приняли закон о том, что при повторной подаче ходатайства адвоката могут оштрафовать на 500 манатов. Законодатели считают, что повторное ходатайство затягивает процесс. Как может работать правосудие, если над адвокатами постоянно висит Домоклов меч? В чем суть Домоклова меча? В том, что он висит над нашими головами, не спускаясь ни на йоту, но, тем не менее, представляет угрозу, и немалую, так как однажды попросту отрубит голову», — возмутился Сулейманов.

Этот закон связал руки азербайджанским адвокатам. Если, по мнению судьи или прокурора, адвокат на слушании по делу сказал что-то «лишнее» — на него подается жалоба, начинается разбирательство.

«Нас лишают права состязательности, а вы говорите о судебных реформах. Настоящие реформы будут тогда, когда судьи, выносящие несправедливые решения и вынуждающие граждан обращаться за в ЕСПЧ, будут отстранены от должности. Если гражданин выигрывает в ЕСПЧ, и государство выплачивает этому человеку компенсацию, значит, судья, ранее слушавший его дело, мог вынести решение в пользу этого гражданина. Но не вынес. А видели ли вы хоть одного судью, уволенного после того, как гражданин выиграл в ЕСПЧ? Нет! Таких прецедентов не было. Когда такое случится, тогда и о реформах можно будет подискутировать», — сказал Сулейманов.

Между тем адвокат Полад Джаббарлы считает, что трудность адвокатской деятельности в Азербайджане заключается еще и в социально-психологических факторах, процессуальных сложностях, равно как и в сложностях технического характера.

«Я согласен с коллегой в вопросе повторных ходатайств. На самом деле повторное ходатайство наказуемо, но законно это наказание только в том случае, если процесс действительно затягивают по надуманным причинам. Предположим, вы — истец, подавший исковое заявление о взыскании долга с ответчика. А адвокат ответчика ходатайствует о том, что вы подали иск в Насиминский суд, когда должны были подать в Наримановский. На самом деле, на этот шаг нет никаких законных оснований, он просто подает ходатайство, чтобы затянуть дело. Если нет каких-либо законных оснований, то именно за такие ходатайства суд должен штрафовать, чтобы адвокаты не злоупотребляли правами, которые им дает процессуальное законодательство. Тут уже мы приходим к вопросу объективности судьи. Если судья правильно подойдет к вопросу, он не каждое ходатайство может признать необоснованным. Вопрос не в сложности законодательства и ограничениях полномочий, а именно в объективности судьи, что не гарантировано», — отметил Джаббарлы.

По его словам, социально-психологические сложности связаны с тем, что правовое просвещение большинства населения не на должном уровне. И потому граждане неправильно расценивают функции и роль адвоката в деле, относятся к защитникам с недоверием. Но априори, если человек обращается к адвокату, значит, он доверяет ему, рассказывает все, полностью полагается.

Однако есть адвокаты, которые подводят своих подзащитных и поэтому в обществе складывается мнение, что адвокатам доверять нельзя.

«Есть так же и проблемы оценки труда адвоката. Многие неправильно оценивают труд адвоката, считают, что он слишком много просит за свою работу. Кстати, за рубежом распространена практика почасовой оплаты услуг адвоката, но у нас эта практика еще не прижилась. Есть технические трудности, например, запрос в инстанции. Я считаю, что адвокат на самом деле должен входить в ту самую группу, имеющую право подавать беспрепятственные запросы по каким-либо моментам, у него должен быть беспрепятственный доступ в государственные органы», — сказал Полад Джаббарлы.

Яна Мадатова