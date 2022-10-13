44-дневная война закончилась блестящей победой Азербайджана. Но информационная война не закончена. И хоть она не кровопролитная, тем не менее, если оставить хоть какие-то прорехи в информационном поле, набегут армяне и заполнят их своей «древностью». А заодно стащат все, что понравится – историю, культуру, географию, музыку, танцы, песни и, конечно же, блюда. И практически все армянские «исследования», как правило, начинаются с одной и той же фразы «В первоисточниках говорится…» или «Еще Геродот (Евклид, и т.д. и т.п) утверждал». Чувствуется, что вот-вот в сети появится сенсационная новость о том, что и Геродот, и Евклид тоже были армянами. Но если великие историки, давным-давно ушедшие во тьму веков, никак не смогут опровергнуть эту сенсацию, чем армяне прекрасно пользуются, с Азербайджаном этот вариант не пройдет: как бы ни пытались наши соседи доказать свои права на Карабах, по морде все-таки получили «железным кулаком» Азербайджана. Но даже сейчас, зализывая раны, «древнейшие» пытаются что-нибудь ненароком стянуть, в основном то, что плохо лежит.

Отсюда мораль: бороться с армянским воровством нужно исключительно посредством просвещения и масштабного вещания на весь мир истины, дабы пригвоздить «древнейший» нос поглубже в стенку.

В беседе с журналистом Minval.az президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», кандидат исторических наук Таир Амирасланов отметил, что многие народы используют в своей кулинарии культуры разных стран, и это нормально.

«К примеру, я не знаю азербайджанцев, в чьей семье не готовили бы борщ – прекрасное блюдо, придумка славянских народов, в частности, украинцев и русских, так как это блюдо готовится в разных интерпретациях. То же самое могу сказать и про уху, ее готовят во многих странах мира, особенно в тех, что имеют выход к морю или расположенных на берегу рек и озер. И каждый народ готовит уху по-своему, и мы, азербайджанцы, тоже. Но при этом мы же не кричим, что борщ или уха – исконно «азербайджанские» блюда. Мы же не кричим, что всемирно известный салат «Оливье», в который каждый человек может добавить свои собственные ингредиенты – это достижение исключительно «азербайджанских» кулинаров. А наше основное блюдо – плов? Да, есть азербайджанский плов, хан-плов, но мы же не утверждаем, что первооткрывателем плова является Азербайджан. Напротив, мы всегда говорим спасибо народам, которые привнесли в нашу кухню свои придумки и обязательно отмечаем эти заслуги. Но не претендуем на них. Это называется уважение.

Что же касается наших соседей, то, похоже, это понятие им неведомо. Мы же, азербайджанцы, чужих блюд себе не присваиваем, но за свои будем бороться, тем более, что в законе о культуре есть статья 37, в которой говорится о том, что азербайджанская кухня является национальным историческим достоянием, и наследие это защищается азербайджанским государством. В 2011 году президент Ильхам Алиев, выступая в Президиуме Академии Наук сказал, что армяне присваивают блюда азербайджанской кухни, и этот факт очень беспокоит. Глава государства призвал к всесторонней защите азербайджанского культурного нематериального наследия. Как видите, есть политическая воля, есть закон, есть инструмент, который был создан в 1991 году – Центр азербайджанской национальной кулинарии, я его создавал и длительное время – до марта этого года – занимал должность директора Центра. И мы усиленно боролись за отстаивание наших национальных блюд», — сказал Амирасланов.

По его словам, Фонд Г.Алиева очень много сделал для защиты национальной кухни Азербайджана. Достаточно вспомнить лаваш, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, фестиваль граната, Лянкяран стал гастрономическим городом мира в ЮНЕСКО.

«С 2017 года азербайджанская долма включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а книга «Долма – все точки над i» является второй моей книгой об азербайджанской долме, в которой я на основе исторических и научных фактов доказываю национальную принадлежность этого блюда. «Долма в азербайджанской кухне. 381 вид» в 2019 году была признана лучшим изданием в мире международного конкурса Gourmand World Cookbook Awards. Еще две мои книги — «Азербайджанская кулинария» и «Региональная кухня Иреванского ханства» были отмечены Gourmand World Cookbook Awards в 2017 и 2021 годах», — отметил кулинар.

Т.Амирасланов добавил, что сегодня сложнее стало бороться с армянским воровством, так как Центр находится в составе Агентства по туризму. Т.Амирасланов задается вопросами: «А какая связь между постановлением Кабмина об изучении, сборе информации и защите азербайджанской кухни и Агентством по туризму? И какой интерес агентству по туризму защищать нашу кухню, проводить исследования по кухне? Раве это прерогатива агентства по туризму?

«Исследований нет, им неоткуда взяться. Мы подняли вопрос о том, чтобы при НАНА был создан Центр изучения национальной кухни, но ответа пока нет», — сказал Т.Амирасланов.

А тем временем, «древние» наши соседушки, несмотря на увесистые аргументы и звонкую оплеуху 44-дневной войны, по-прежнему, не оставляют попыток стащить кусочки нематериального наследия Азербайджана. И хоть битвы за долму и лаваш мы выиграли, на подходе пити, пахлава, бастырма и бозбаш. И, вероятно, в скором времени — кябаб, соютма, чыхыртма, и прочие изыски нашей богатой национальной кулинарии, ибо страсть армян к клептомании всосана с молоком проматери-перематери Анаит (или Лилит, или Астарты).

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Пропаганда истории государственности Азербайджана, национальных традиций, науки и культуры»