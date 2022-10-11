Неуместные остановка и преследование водителей автомобилей сотрудниками дорожной полиции стали причиной справедливого недовольства граждан. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рази Нуруллаев, сообщает Minval.az.

По его словам, в последнее время он часто наблюдает такую картину: «Самое возмутительное то, что полиция пускается в погоню за автомобилистами? и останавливает транспортное средство. Я получаю много жалоб по этому поводу, и я еще смягчил некоторые моменты. Хочу отметить, что сотрудники дорожной полиции с уважением относятся к депутатам, и с нашей стороны к ним претензий нет. Но в этом вопросе заинтересованы многие азербайджанские водители».

Рази Нуруллаев отметил, что погоня за автомобилем опасна и может привести к ДТП и человеческим жертвам: «Я считаю, что можно преследовать и арестовывать подозреваемого в преступлении. Однако, если водитель не соблюдает правила дорожного движения, то нет нужды в его преследовании, подвергая опасности других участников движения. В Азербайджане везде установлены камеры наблюдения. Выявить машину, нарушившую ПДД, и соответственно оштрафовать ее водителя — очень легко».

Депутат предложил дополнить услуги постов ГДП на автомобильных дорогах: «С каждым годом уменьшается необходимость в этих постах на автодорогах. На самом деле их работу выполняют радары. Поэтому я бы хотел, чтобы на этих постах были организованы комната матери и ребенка, точка продажи основных лекарств, комната, где могут отдохнуть автовладельцы, чье состояние ухудшилось, где можно было бы оказать услуги по обязательному страхованию и другие услуги. У водителя, приближающегося к этому посту, должно быть не чувство беспокойства, а приятное ощущение от обслуживания. Это также поможет навести мост дружбы между полицией и гражданами».

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