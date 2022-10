В результате подрыва на мине еще два азербайджанских мирных жителя получили тяжелые ранения. После окончания войны жертвами стали 259 человек. Преднамеренное и непрерывное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть рассмотрено ​​и осуждено! Конец минам.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

2 more #Azerbaijani civilians severely injured as a result of landmine explosion. 2️⃣5️⃣9️⃣ people became victims since the end of war. Deliberate and continued planting landmines by #Armenia in Azerbaijan’s territories must be addressed and condemned! #stoplandmines

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 8, 2022