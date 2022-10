Правительство Великобритании приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских военнопленных.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

«Это важный гуманитарный жест», отмечается в публикации.

The UK government welcomes the release of 17 Armenian prisoners by Azerbaijan. This is an important humanitarian gesture.

