Ни США, ни Франция, ни, тем более, Великобритания не имеют морального права осуждать действия Азербайджана в конфликте с Арменией, которая 30 лет оккупировала территории нашей страны, а сейчас, после поражения в 44-дневной войне, продолжает чинить провокации против Азербайджана.

3 октября посольства этих стран в Азербайджане, не разобравшись в том, соответствует ли распространенное видео действительности, обвинили азербайджанских военных в зверстве против плененных армянских солдат и призвали Азербайджан привлечь к ответственности лиц, виновных в убийстве.

4 октября в СМИ были распространены очередные кадры массового захоронения азербайджанских военнослужащих, подвергнутых пыткам и убитых во время первой Карабахской войны в селе Эдилли Ходжавендского района.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, поделившись в Twitter публикацией о массовом захоронении, отметил, что Эдилли использовался Арменией как концлагерь для азербайджанских пленных.

В целом в период войны 4 000 азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений, написал он в публикации.

Отметим, что в связи со страшной находкой Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 УК АР.

Следствием установлено, что во время первой Карабахской войны армянскими незаконными сепаратистскими вооруженными формированиями, действовавшими на территории Азербайджана и Вооруженными силами Армении были грубо нарушены нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе статья 17 Женевской конвенции «Об улучшении состояния раненых и больных в действующих армиях» от 12 августа 1949 года. В 1993 году на почве национальной ненависти 25 пленных, предположительно военнослужащих азербайджанской армии, были убиты и массово захоронены на территории села Эдилли.

На территории села Эдилли 23-26 февраля 2022 года было обнаружено массовое захоронение с останками тел 7 человек, 14-30 сентября 2022 года – захоронение с останками 18 лиц.

Однако ж не слышно сочувствия, стонов и рыданий со стороны США, Франции и Великобритании. Куда подевались человеколюбие, гуманность, объективность? Или то были не люди в Эдилли? А знаете, как они были убиты?

Прежде чем убить, армянские нелюди подвергли пленных пыткам. Они были найдены со связанными руками, в целлофановых пакетах, сваленными друг на друга в одну яму. Среди них была и женщина – это детали февральского обнаружения.

По словам сотрудников правоохранительных органов, тогда на место захоронения в Эдилли указал врач родом из Физулинского района, который во время первой Карабахской войны был взят в плен вместе с мирными жителями. Ему повезло, брат, живший в Москве, смог выкупить его у армян. Остальных пленных убили, убили перед его глазами. Это были безоружные люди. И это лишь малая часть тех зверств, которые творили армянские агрессоры против азербайджанцев. Данные преступления до сих пор остались безнаказанными. Мировое сообщество молчит, в упор не замечая военные преступления Армении, но при этом высказывает претензии к победителю — Азербайджану. То есть, Армении все дозволено.

Между тем анализируя противоречащие исторической справедливости подходы к ее оценкам, инициированный европейским сообществом двойной стандарт относительно событий и итогов войны нужно рассматривать как попытку смещения акцентов, затушевывания результатов победы и в конечном счете фальсификации объективного хода истории.

Такое отношение – ни что иное, как циничное использование европейскими и западными политиками двойного стандарта в оценке событий, попытка поменять местами жертв агрессии и ее инициаторов, запутать результаты победы. Это попытка фальсификации итогов войны, чтобы поставить под сомнение подвиг азербайджанского народа.

Мы понимаем, что объективный ход истории редко совпадает с замыслами политических лидеров Великобритании, США, Франции. Они хотели бы видеть победителем Армению, которой симпатизируют, но Азербайджан разочаровал их, освободив из-под оккупации свои земли и наказав агрессоров.

Тогда как развязанная Арменией война несла неслыханные объемы насилия, жертвами которого стали более миллиона человек, среди них дети, женщины, старики.

Но в Европе должны понимать, что в период, когда нерушимость европейских границ под угрозой, а кризис миропорядка давно настал, и формируется новая система координат, такое легкомыслие с симпатией и выборочностью, а также с применением двойных стандартов в оценке событий может им же выйти боком. Мир в Европе очень легко может быть нарушен, все идет к тому.

Но раз уж «пошла такая пьянка», то не лишим будет напомнить о преступлениях США, Франции и Великобритании, за которые эти страны все еще не понесли наказания.

Британская империя не стала бы таковой, если бы не прибегла к колонизации, жестокости и насилию. В Великобритании предпочитают умалчивать о своем темном прошлом, но рукописи не горят. И концлагеря придумали не нацисты. Ещё за более чем 50 лет до них это додумались сделать американцы во время гражданской войны, а потом и британцы в своих колониях. Во время Второй бурской войны (1899-1902 гг.) при наступлении на государства Трансвааль и Оранжевое Свободное Государство, где жили буры (потомки нидерландских колонистов), британцы сгоняли местное население в концлагеря. В общей сумме армия её величества согнала в лагеря около 107 тысяч человек. Из-за переполненности лагерей, скудного рациона питания и вспышек болезней погибло более 26 тысяч буров. Сколько погибло чернокожих, неизвестно, так как британцы не считали коренное население Африки за людей и не удосуживались документировать потери среди мирных граждан колоний, если они не относились к белым.

Жутких исторических фактов в истории Британии было так много, что они предпочитают не вспоминать о них. Но мы напомним: Амритсарская бойня. 13 апреля 1919 года на празднике урожая и Нового года солдаты под командованием бригадного генерала Реджинальда Даера окружили мирных граждан и открыли огонь по ним. Солдаты продолжали стрелять до тех пор, пока у них не закончились патроны. Большую часть собравшихся составляли женщины и дети. Согласно данным Великобритании, было убито 379 человек и ранено 1100. По данным же Индийского Национального Конгресса, были убиты 1 тысяча человек и 1,5 тысячи были ранены.

Лондон не признал эту бойню колониальным преступлением. А бригадного генерала Даера даже назвали героем и собрали для него пожертвования в размере 26 тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч долларов в современных деньгах).

В 1950-х годах в Кении вспыхнуло восстание народов этой страны против английской практики отъёма земли у африканцев. Опасаясь восстаний по всей стране, англичане собрали в концлагерях более 1,5 миллионов человек. Арестантов держали в ужасных условиях, пытали и казнили, избивали и насиловали. Из самых лёгких форм издевательств были лишь выбитые глаза, отрезанные груди и яички, разорванная колючей проволокой кожа. Все эти зверства стали известны после того, как тысячи пожилых кенийцев из племени кикуйю подали иск против Великобритании о возмещении ущерба в размере 200 миллионов фунтов стерлингов и поделились своими воспоминаниями. По официальным данным Великобритании, количество убитых составляло менее 2 тысяч человек. Однако историки, например Дэвид Андерсон, говорят, что жертв было не менее 20 тысяч, а другой историк, Кэролайн Элкинс, считает, что погибло до 100 тысяч человек. Большей частью заключённых были мирные гражданские, которых поместили в концлагеря по сфабрикованным обвинениям в помощи мятежникам.

Во время Второй мировой войны американские военнослужащие расчленяли мёртвых японских солдат и мирных жителей на Тихоокеанском театре военных действий, забирая части тела в качестве «сувениров войны». Не хватит и одной книги, чтобы написать о зверствах, чинимых американскими военными в Афганистане, Ираке, Вьетнаме, Японии, в лагере Гуантанамо, наконец.

Франция все еще не ответила за зверства и геноцид, чинимые ею в Алжире. Сюда же можно добавить заговор НАТО против ливийского вождя Муаммара Каддафи, в котором участвовали политические лидеры Франции. И многое, многое другое…

Поэтому учитывая причастность этих стран к самым тяжким преступлениям против человечности, можно сказать лишь одно: уж чья бы корова мычала.. Страны, по локоть погрязшие в крови невинно убиенных, не могут пользоваться авторитетом мирового судьи. Не нуждается Азербайджан и в их сочувствии.

Рамелла Ибрагимхалилова