Война, развязанная Россией в Украине, вступила в новую, турбулентную фазу. Ознаменована она была вчерашним обращением президента России Владимира Путина к народу. Им было сказано немало. Помимо всего прочего, Путин предупредил, что Москва будет защищать свои интересы силой всего своего военного арсенала, включая ядерное оружие. Но лейтмотивом спича российского лидера стало объявление частичной мобилизации в стране.

Отметим, что это первая частичная мобилизация со времен Второй мировой войны. По словам Владимира Путина, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Он отметил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Глава российского государства в своем обращении не обошелся и без пафосных слов, видимо, призванных поднять морально-боевой дух своих сограждан. Он отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей «ДНР и ЛНР» — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат 300 тысяч россиян. Наверняка, не одно русское сердце диванных героев екнуло после слов российского лидера о частичной мобилизации. Оно и понятно. Сидя за компьютером, попивая чай, легко разглагольствовать об украинских «неонацистах», необходимости их уничтожать, покончить с Украиной и так далее. Но, как видим, шутки закончились. Российским ура-патриотам предоставлена уникальная возможность проявить свою любовь к Родине. Хотя с другой стороны, России ничто и никто не угрожает, так как боевые действия ведутся на территории Украины.

Однако, несмотря на бравурные речи российских телеведущих, показной высокий дух большинства электронных и печатных СМИ, в рядах среднестатистических российских граждан царит уныние и паника. Они прекрасно понимают, что коррупцию в стране никто не отменял, и сынки зажиточных людей, по-прежнему, будут в соцсетях выступать с пламенными речами в защиту Родины. Папа всегда отмажет любимого сынка.

А вот представители низших и средних слоев российского общества не обладают монетизированной привилегией, и вероятность превратиться в «пушечное мясо», непонятно ради чего, весьма высока.

Потому неудивительно, что совсем уж не благая весть о частичной мобилизации вызвала в соседней стране волну протестов. И если в начале войны противниками кровопролития выступали единицы (и то на них открывалась охота), то сегодня антивоенные выступления приняли массовый характер.

Вчера на протестных акциях против мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге силовики задержали более тысячи человек, среди митингующих есть пострадавшие.

В Москве акция протеста против мобилизации проходила на Старом Арбате. Здесь собралось несколько сотен человек, которые скандировали «Нет войне!» и «Путина – в окопы». Многие из них принесли с собой антивоенные плакаты. Практически сразу же силовики, которые дежурили тут до начала акции, начали задерживать митингующих. ОМОН требовал от протестующих двигаться к метро, если они не хотят оказаться в автозаке.

Некоторых участников митинга силовики задерживали, поодиночке вытаскивая из толпы, а некоторых просто просили уйти. Отдельных протестующих задерживали сразу четверо полицейских. По мере того как ситуация накалялась, силовики стали действовать жестко: применяли против протестующих дубинки, клали их лицом в брусчатку, заламывали руки.

В Санкт-Петербурге протестующие против мобилизации собрались возле Исаакиевского собора и у Гостиного двора. Люди скандировали «Нет войне» и другие антивоенные лозунги. Вскоре силовики начали задерживать участников митинга. Один из протестующих порвал свой военный билет, и после этого его задержали полицейские. В этот день митинги протеста против мобилизации проходили в 36 крупных городах России. Наиболее массовые акции состоялись в Екатеринбурге, Перми и Уфе.

Всероссийскую акцию протеста «Нет могилизации» против частичной мобилизации объявило движение «Весна».

«Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью», – сказано в сообщении движения.

Тем временем, россияне массово бегут из страны, не желая быть удостоенными сомнительной чести — найти свою смерть в чужой стране. На КПП «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии образовались огромные пробки. Также огромные очереди автомобилей замечены на границе с Казахстаном и Монголией.

Естественно, российские телеканалы поспешили объявить эти новости фейками, только вот особого энтузиазма в голосах ведущих не чувствовалось.

Кроме того, сообщается, что сразу после заявления Путина россияне раскупили все прямые билеты из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие города в странах, не требующих виз для въезда, на 21 сентября. Пользуясь случаем, цены были взвинчены до космического уровня. Об этом свидетельствуют данные авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

Более того, сразу после заявления Путина цены на билеты взлетели до «космического» уровня. И все эти события произошли только в первый день мобилизации. Несложно спрогнозировать, что динамика протестов и оттока потенциальных «смертников» будет происходить по нарастающей.

Картину, которая сегодня наблюдается в России, можно обозначить кратким и емким словом: паника. И вот на этом явно нерадостном фоне на авансцену выходит один из кремлевских рупоров Владимир Соловьев, и громогласно заявляет о панике…на Западе.

«Важный день. Важные заявления. Запад уже сходит с ума. У Запада истерика. Они просто не понимают, что делать, если посмотреть заголовки западных газет. Le Figaro, The Washington Post, Bloomberg, CNN – короче говоря, нервничают ребятки. The Guardian, Sky News, Financial Times, The Wall Street Journal – все», — высказался ведущий.

Ну что тут сказать. Армянская болезнь под названием «наглость и ложь» приняла у Соловьева необратимый характер. Непонятно, с какой стати должны паниковать на Западе, если частичная мобилизация объявлена в России. Кстати, о реакции Запада. Оценивая решение Путина, комментаторы чаще всего употребляют слова «паника» и «слабость».

Так, в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит объявленную в России частичную мобилизацию назвали очевидным признанием того, что российское вторжение в Украину провалилось.

«Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении предосудительных действий российского правительства», — заявила пресс-секретарь премьер-министра Лиз Трасс, пообещав, что Британия продолжит оказывать Киеву любую помощь, необходимую для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тоже считает, что нарушение Путиным собственных обещаний — не мобилизовать население является признаком того, что его вторжение терпит неудачу.

«Путин и его министр обороны отправили десятки тысячи плохо экипированных и плохо обученных своих граждан на смерть. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество объединилось, и Россия становится глобальным изгоем», — заявил Уоллес.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что мобилизационный указ Путина является признаком паники в Кремле, и что его не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

По мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, действия российского президента — это попытки оправдать собственные неудачи.

«Война явно идет не по сценарию России, что потребовало от Путина пойти на крайне непопулярное решение о мобилизации и жестком ограничении прав людей», — убежден Подоляк.

Согласитесь, что трудно, простите за тавтологию, не согласиться с высказываниями вышеупомянутых комментаторов. В связи с этим, выявляются некоторые интересные моменты.

Во-первых, сказать, что воззвание Путина для россиян стало настоящим шоком, значит, ничего не сказать. И дело даже не в том, что среднестатистический россиянин не желает умереть в Украине. Речь о другом. За прошедшие семь месяцев войны российские масс-медиа, эксперты, политологи только и говорили о блестящих успехах российской армии в Украине. И вдруг такой пассаж. Значит, все это время россиян банально дурачили и кормили мифами.

Во-вторых, помимо всего прочего, о победах на полях сражения ежедневно сообщал официальный представитель Минобороны РФ генерал Конашенков. То есть, также, мягко говоря, вводил общественность в заблуждение. Доверие граждан было подорвано, а полагаться на солдат, не верящих в свое руководство — дело гиблое.

В-третьих. Вчера Сергей Шойгу обнародовал число российских потерь – 5937 человек. Это уже и вовсе несерьезно. Опять же вопрос: если число потерь столь фантастически мало, то какая необходимость была в частичной мобилизации? Вопрос, как сами понимаете, риторический.

Таким образом, выходит, что россиян просто с трех сторон окружили явной ложью. Есть от чего бежать и митинговать.

Как бы то ни было, но Кремль оказался в довольно затруднительном положении. Москве теперь придется расхлебывать не только украинскую, но и русскую кашу. И при этом помнить слова классика: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»…

Фарид Теймурханлы