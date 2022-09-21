Освобождение Лачинского района и города Лачина от оккупации, еще раз хочу сказать, событие историческое. Вся наша славная Отечественная война – это наша славная история. Однако, учитывая их особое стратегическое значение, труднопроходимость местности, суровый, холодный климат, освобождение Лачинского и Кельбаджарского районов имеет особое значение. Когда в начале 1990-х годов были оккупированы Лачинский и Кельбаджарский районы, между Арменией и Карабахом была создана географическая связь. Лачинский район был оккупирован 18 мая 1992 года, а Кельбаджарский район – в начале апреля 1993 года, и таким образом армяне осуществили свою мечту. Они верили, что будут жить на этих землях вечно. Они верили, что у них все получится. Они видели, что несколько стран, которые их поддержали, организация, которая закрывала глаза на их преступления и непосредственно занималась этими вопросами, остались равнодушными к этому. Они как бы оправдались и стали еще более извращенными. На начальном этапе оккупации они уничтожили все наши населенные пункты. Но потом они почувствовали, что их преступление остается безнаказанным, поэтому приступили к незаконным строительным работам, в том числе в городе Лачин, а также в селах Забух и Сус.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе церемонии поднятия флага в Лачине.

«Должен также сообщить вам, что 26 августа вместе с городом Лачин от оккупантов были освобождены села Забух и Сус. То есть мы никогда не должны забывать всю эту историю. Мы находимся на этих землях сегодня ценой жизней и крови наших шехидов, благодаря самоотверженности наших героических солдат и офицеров. Эти земли нам никто не дарил, никто не возвращал нам эти земли путем переговоров. Международные организации, в том числе ООН, ее Совет Безопасности и ОБСЕ, должны были заставить Армению уйти. Санкции должны были быть применены против Армении. Ничего из этого мы не видели. Наоборот, чтобы увековечить эту оккупацию, Армения, мировые армяне и их зарубежные покровители хотели объединиться и осуществить это безобразное намерение. И я всегда говорил, что азербайджанский народ никогда не пойдет на это. Я всегда говорил, что если вопрос нельзя решить мирным путем, мы решим его военным путем, и мы это сделали. Мы победили армянскую армию всего за 44 дня. Мы освободили Шушу, считавшуюся неприступной крепостью. На поле боя мы освободили Джабраила, Физули, Зангилу, Губадлы, Гадрута, Ходжаванди. Враг опустился на колени и был вынужден оставить Лачин, Кельбаджар, Агдам. Сегодня, находясь в городе Лачин, я по праву испытываю гордость за то, что наш трехцветный флаг развевается на древней азербайджанской земле», — добавил президент.