Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван — оболочка более серьезных шагов, которые определенные силы хотят предпринять против Азербайджана. Такое мнение высказал в блиц-интервью Minval.az экс-глава МИД Тофик Зульфугаров.

— Как известно, армяне активизировались после визита Пелоси в Ереван. Об этом много говорили и писали, строили много версий. Но интересно Ваше мнение: чем чреват визит Нэнси Пелоси в Армению для Азербайджана? Ведь явно она что-то задумала?

— Не совсем так. Если Пелоси приезжала на Тайвань в качестве спикера Палаты представителей, то ее визит в Армению проходил совсем в другом качестве, и мы должны это хорошо понимать. Пелоси приезжала в контексте предвыборной компании демократической партии, готовящейся к выборам в палате представителей в Сенат, а выборы, как известно, состоятся через 2 месяца. И оплачивалась эта поездка не из бюджета США, а из бюджета Армении и различных диаспоральных организаций. Это две большие разницы, и потому, когда говорят, что в Армению приезжала спикер Палаты представителей, и делают на этом акцент, то акцент этот не совсем верен. Да, Пелоси — спикер пока что, но все же цель поездки была совсем иной, визит носил больше частный характер.

— Да, отмечалось, что Пелоси прилетела чартерным рейсом, и это было не совсем похоже на официальный визит.

— У Конгресса США есть свой самолет, его ливрея точно такая же как у самолета президента. Отмечу, что и у Госдепартамента, и у Минобороны США есть свои самолеты – наподобие авиаотряда, существующего в России, да и в Азербайджане есть несколько таких летательных средств, не входящих в систему AZAL. Это общемировая практика. Но вернемся к визиту Пелоси в Ереван, куда она приехала благодаря вкладу 50-ти миллионов, внесенных из бюджета Армении в фонд избирательной компании демократической партии. Это обычная лоббистская деятельность.

— То есть, Вы считаете, что визит Нэнси Пелоси ничем не может угрожать нашей стране?

— Серьезные последствия, конечно же, могут быть, потому что, как мы понимаем, Пелоси больше уже не будет спикером, судя по всему. А, тем не менее, в США существует практика, что определенные политические деятели сразу после ухода с государственной службы или из органов законодательной власти начинают заниматься лоббистской деятельностью. И в качестве источника обещаний по проведению лоббистской деятельности в направлении принятия санкций против Азербайджана, собственно, и состоял смысл этого визита.

Но тут возникает весьма интересная коллизия и, соответственно, встает вопрос. Дело в том, что определенная часть армянской диаспоры, как давно известно, находится под серьезным влиянием сил извне, в частности, она иногда выполняла заказы политического плана от многих, например, от Ирана, России и так далее. Она выступала, в том числе, неким посредником в ирано-американских отношениях. А теперь о главном: эти призывы к санкциям против Азербайджана, очевидно, направлены против экспорта азербайджанских энергоносителей в Европу — в соответствии с нашими трубопроводами и так далее. А кто является истинным заказчиком этих попыток к призыву санкций против нашей страны? Ответ на поверхности: тут очень определенно вырисовывается силуэт Кремля. В условиях принятых против России санкций, экспортные возможности поставок газа из Азербайджана в Европу невелики. А тем не менее, Евросоюз устами Урсулы Фон Дер Ляйен заявляют о желании, чтобы Азербайджан выступил более серьезным источником альтернативных поставок энергоносителей, о чем и говорится в недавно подписанном документе между Брюсселем и Баку. И вдруг силуэт Кремля появляется на фоне инициативы Пелоси. По-моему, Пелоси станет в ближайшем времени, а именно сразу после ухода из Палаты представителей, неким «американским Шредером», который будет выполнять заказы по тому, энергетический кризис в Европе еще более усугубились.

Еще раз отмечу, что визит Пелоси не имеет ничего общего с элементами внешней политики США, и пример этому — активность Госдепартамента и секретаря Блинкена параллельно с этими событиями. Администрация подчеркивает что Пелоси – отдельная тема, а вот под эгидой Блинкена мы встречаемся в Нью-Йорке, ведем процесс к урегулированию, то есть, как вы понимаете, исполнительная власть дистанцировалась от Пелоси. Поэтому источники финансирования шоу, которое мы наблюдали, уже раскрыты – это бюджет Армении. То есть вот такой заказ, бенефициарием которого, в первую очередь, будет Кремль. И потому мы должны серьезно задуматься о том, что же все-таки произошло в течение этих трех дней в Ереване? Ведь все эти слезы Пелоси, и так далее — конечно же, оболочка более серьезных шагов, которые определенные силы хотят предпринять против Азербайджана.

— Совершено очередное нападение на посольство Азербайджана в Европе, на этот раз во Франции. Ранее нападали на азербайджанскую дипмиссию в Лондоне. И снова, как выяснилось, посольство не было достаточным образом защищено. Как Вы считаете, почему это происходит уже во второй раз за столь короткий временной период? С чем это связано?

— Есть посольства, охраняемые безукоризненно, к примеру, посольства США. А в случае с нашим посольством срабатывают принципы т.н. «двойных стандартов». Это своего рода проявление тех или иных политических симпатий и антипатий. Кроме того, это может быть ответом, в том числе, принимающей стороны на какие-то элементы политики Азербайджана, недовольство и так далее.

Беседовала Яна Мадатова