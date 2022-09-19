С 24 февраля по 19 сентября потери личного состава российских войск ориентировочно составили около 54 650 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, армия РФ потеряла (в скобках данные за воскресенье, 18 сентября):
танков — 2212 (+2),
боевых бронированных машин — 4720 (+2),
артиллерийских систем — 1313 (+4),
РСЗО — 312 (+0),
средств ПВО — 168 (+0),
самолетов — 251 (+0),
вертолетов — 217 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 920 (+2),
крылатых ракет — 238 (+0),
кораблей /катеров — 15 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 3581 (+3) ед,
специальная техника — 125 (+3).
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