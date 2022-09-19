С 24 февраля по 19 сентября потери личного состава российских войск ориентировочно составили около 54 650 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, армия РФ потеряла (в скобках данные за воскресенье, 18 сентября):

танков — 2212 (+2),

боевых бронированных машин — 4720 (+2),

артиллерийских систем — 1313 (+4),

РСЗО — 312 (+0),

средств ПВО — 168 (+0),

самолетов — 251 (+0),

вертолетов — 217 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 920 (+2),

крылатых ракет — 238 (+0),

кораблей /катеров — 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 3581 (+3) ед,

специальная техника — 125 (+3).