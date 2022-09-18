Около 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться в связи с приближением мощного тайфуна «Нанмадол», который получил 14 порядковый номер, сообщает телеканал NHK.

Указание об эвакуации, то есть рекомендация эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация возможна, — это четвертый из пяти возможных уровней опасности.

А пятый — самый высокий — уровень опасности означает необходимость спасения жизни в связи с непосредственной угрозой.

Пятый уровень был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах префектуры Кагосима на острове Кюсю.