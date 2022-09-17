Утвержден перечень государственных органов (структур), которые имеют право учреждать печатные СМИ в Азербайджане. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В список вошли следующие государственные органы:
1. Управление делами президента Азербайджанской Республики
2. Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
3. Министерство юстиции Азербайджанской Республики
4. Министерство обороны Азербайджанской Республики
5. Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
6. Министерство культуры Азербайджанской Республики
7. Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
8. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
9. Национальная академия наук Азербайджана
10. Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики.
Добавить комментарий