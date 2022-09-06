Рубен Варданян, российский олигарх армянского происхождения, продолжает напоминать о себе. Сей субъект разразился интервью в журнале Forbes, где вновь разглагольствовал о любви к Армении и о мотивах своего объявленного переезда в Карабах, который он именует не иначе как «Арцахом»: «Решение о переезде далось непросто и для меня, и для моей семьи, ведь я перевожу их из привычной и комфортной жизни. Но я также прекрасно понимал, что в какое-то время его надо будет принять, перейти Рубикон. Решить, готов я это делать ради своей Родины или нет». Представил и очередную версию отказа от российского гражданства: оказывается, «возникнуть ситуация, когда я буду вынужден и посчитаю правильным принять государственную должность. В Армении законодательство запрещает иметь двойное гражданство госслужащим и владеть активами за рубежом». Правда, внятно ответить на вопрос, собирается ли он занимать государственную должность, не смог.

На первый взгляд, это заявление олигарха как бы подтверждает версию, что Варданян явно намерен штурмовать ереванский политический Олимп, Тем более что нечто подобное он уже обещал в конце 2021 года. Но все больше свидетельств, что отказ Варданяна от российского гражданства преследует совсем другую цель — ускользнуть от действия наложенных на Россию санкций, вывести из-под удара деньги, и свои, и коллег-олигархов, и весь флёр насчёт «Арцаха» — не более чем пиар-завеса. Не говоря о том, что для сомнительных финансовых операций Варданян намерен использовать каналы и связи армянской диаспоры, на которую тоже надо бы произвести впечатление. Где Карабах— козырь безотказный.

Впрочем, еще накануне Minval.az рассказывал о том, что, по данным из заслуживающих доверия источников, Варданян под «армянским» прикрытием выводит из России капиталы: причем и свои, и коллег-олигархов. Кроме того, было высказано и предположение, что подобные «манёвры» с выводом капитала в Кремле могут расценить как предательство, а такое на берегах Москва-реки не прощается.

Теперь наше предположение оправдывается. Недвусмысленное «кремлевское предупреждение» в адрес Варданяна теперь озвучили и российские ТГ-каналы, связанные с силовыми структурами. «Силовики» уверены, что «российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян нашел лучший способ избавиться от ставшей «токсичной» (для людей, подобных ему) России», где он и «заработал свои миллиарды».

Попеняв Варданяну, что он, вознамерившись помочь восстановить Карабах, не вспомнил о Донбассе, эксперты канала уверены, что, отказавшись от российского гражданства, Варданян «своим заявлением демонстрирует, в первую очередь, Западу, что он свой, и его можно понять, простить и даже исключить из санкционных списков».

Кроме того, Рубену Карленовичу припомнили, что в 2016 году он уже обещал финансовую помощь армянской армии, но, судя по результатам 44-дневной войны, денег там так и не дождались. А затем следует главное: «Вряд ли в Кремле оценят такой шаг Варданяна. Не секрет, что Кремль предателей не любит. Не раз такие люди, пытающиеся тратить свои средства, заработанные в России, за ее пределами, кончали плохо. Может ли Варданяна, переехавшего в Карабах, где работают как российские, так и азербайджанские силовики, ожидать такая судьба? Вопрос риторический». Этот же текст через два часа перепортил еще один ТГ-канал, тесно связанный с российскими силовыми структурами — «ВЧК-ОГПУ». Предупреждения, что «тому, как относится Россия к предательству своих интересов, есть известные примеры», озвучивают и СМИ. И это мало похоже на совпадение. И, в отличие от ставших, как сказали бы сегодня, «мемом» «сто сорок третьего китайского предупреждения», здесь вполне могут последовать — и скорее всего, последуют! — конкретные шаги. Более того, с каким бы влиянием ни располагало армянское лобби на Западе, вывод «подсанкционных» денег Варданяну могут не простить и там. Так что в результате своего «хитроумного плана» Варданян вполне может оказаться между молотом и наковальней. И не только лично Варданян, но и его, скажем так, подельники. И самое главное, вести подобные грязные игры на своей территории не позволит Азербайджан. Тем более что в Баку уже не раз доказали: никакие «звонки» и «убедительные просьбы» нас не остановят, если речь идёт о государственных интересах.

Так что оставшемуся немногочисленному населению «огрызка» вряд ли стоит особенно бурно радоваться обещанному Варданяном «золотому дождю». Денежки им только обещают, а вот неприятности гарантированы.

А.Шакур