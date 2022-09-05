Рубен Варданян вновь напомнил о себе. Сей олигарх объявил в своём ТГ-канале: он-де продолжает «серию международных встреч по проблемам «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval)». С пафосом добавил, что «важно объяснить свои действия по обеспечению безопасности и развития «Арцаха» влиятельным людям в разных странах». Так что господин Варданян участвует «в закрытых мероприятиях во Франции», а также планирует «несколько встреч с потенциально важными для нашего общего дела людьми». Словом, громко возвестив о своём переезде в Ханкенди и попозировав… ну ладно, не под дубом, а под платаном вековым, Варданян теперь предпочитает «любить «Арцах»» из безопасного далека.

Но это еще не все. В самом деле, та ли фигура Варданян, чтобы в Париже кто-то обсуждал с ним Карабах? Да, у Франции с ее полумиллионной армянской общиной с Арменией особые отношения. Но после того, как Эммануэль Макрон, впечатлявшими рассказами о «самой боеспособной армянской армии» и «прозападном Николе Пашиняне», действительно вознамерился превратить Армению в перспективного «прокси», но потом, после позорного разгрома и капитуляции Армении в 44-дневной войне в сердцах назвал Пашиняна «неадекватом», интерес к Армении у французских политиков чисто «электоральный» — собрать голоса армян и не более того. Сам Варданян тоже старательно пиарит каждый свой шаг. Но если так, то к чему напускать конспирологию по поводу «закрытых встреч» с неназванными «важными для нашего общего дела людьми»? Варданян просто не «заквасил» ни одной действительно значимой встречи? Или… обсуждает в ходе своих встреч вовсе не Карабах, а вывод денег из подсанкционной России?

А теперь внимательно. Объявив о своём переезде в Ханкенди, Варданян сообщил, что он отказывается от российского гражданства. Для «помощи Арцаху» и даже переезда в Ханкенди делать это совершенно не обязательно. Особенно при наличии армянского гражданства. А вот для спасения денежек от санкций — самое оно. Более того, видели Рубена Варданяна не только во Франции, но и в Турции. Где он вряд ли собирался полюбоваться на беспилотный истребитель Kizilelma и уж точно не искал горячих сторонников «миацума» и «возрождения Арцаха». А вот обсуждать вывод капиталов из России в Турции, не присоединившейся к санациям, более чем логично.

А тогда уже понятно, что действия Варданяна — это не вспыхнувший с третьей попытки «зов предков», а банальное «бегство крысы с тонущего корабля». Слегка прикрытое тем, что в Армении называется «азганпаст кннаркумнер», то бишь «обсуждения во благо нации».

Более того, есть информация из заслуживающих доверия источников, что Варданян занимается выводом из России не только своих денег, но и капиталов других олигархов. Опыт в таких делах у Рубена Карленовича богатый — достаточно вспомнить основанный им банк «Тройка Диалог», масштабную даже по меркам ельцинской России «прачечную денег». Конечно, первыми в очереди на спасение «нажитого непосильным трудом» стоят его соплеменники из числа этнических армян. Но не только. А уж использовать для таких операций каналы армянского лобби на Западе — самое оно.

И вот интересно: как на эти финансовые игры Варданяна отреагирует Москва? Даже на фоне попыток самого Рубена Карленовича представить дело так, будто бы он спасает в горах Карабаха исключительно российские интересы? На фоне санкций и прочих финансовых неприятностей попытки повторить схемы «Тройки Диалога» в Москве не без оснований могут расценить как предательство. И что дальше? Арест и тюрьма, как у Левона Айрапетяна, первого «спонсора» карабахских сепаратистов из числа российских олигархов? Или… Рубен Карленович «случайно» выпадет из окна, как это произошло с топ-менеджерами российской энергетической сферы?

Вариантов может быть множество. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что сей олигарх, который решил устроить массовое «бегство капитала» из России в самый чувствительный момент, очень скоро ощутит на себе гнев Кремля. Так что Баку самое время запастись попкорном.

Нурани, обозреватель