В результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая, погибли 46 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Тела 29 жертв обнаружены в Гардзе-Тибетском автономном округе, 17 — в городском округе Яань. Свыше 50 человек получили травмы, еще 16 числятся пропавшими без вести.

В общей сложности более 50 тыс. человек временно перемещены Гардзе-Тибетском автономном округе и городском округе Яань.

Власти КНР выделили 50 млн юаней (около $7,25 млн) на проведение спасательных работ и устранение последствий стихийного бедствия. Предметы первой необходимости, в том числе 3 тыс. палаток и 10 тыс. складных кроватей, были направлены в уезд Лудин, где находился эпицентр землетрясения.

В провинции повреждены дороги, линии электропередачи и коммуникационная инфраструктура. Пострадавшие госпитализированы. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.



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В китайской провинции Сычуань 5 сентября произошло мощное землетрясение. Погибли по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в эпицентре землетрясения в Лудинге подземные толчки были настолько сильными, что людям было сложно устоять на ногах.

Сообщений о повреждении дамб и гидроэлектростанций не поступало, однако повреждение сети оставило без электроснабжения 40 тысяч домохозяйств.

Как сообщается, подземные толчки были довольно ощутимы даже в 21-миллионном городе Чэнду, расположенном в 226 км от эпицентра землетрясения.