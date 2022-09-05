Ранее Minval.az уже писал о том, что миллиардер и предприниматель Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Азербайджан. А именно, в ту часть Карабахского региона, что временно контролируется российскими миротворцами.

Свое неожиданное решение бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в миллиард долларов, объяснил намерением поддержать местную армянскую общину и создать некий «фонд безопасности и экономического развития» Карабаха. Однако многие наблюдатели сразу же пришли к выводу, что тут всё неспроста.

По их мнению, Варданян метит на первую роль в Армении, то есть, на место Никола Пашиняна. Да, он и сам уже косвенно подтвердил это.

«Да, если возникнет необходимость, я пойду на всё», — об этом Рубен Варданян заявил во время пресс-конференции в Ханкенди, отвечая на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Армении.

Бизнесмен обосновал данную позицию, исходя из «чисто патриотических соображений». Варданян заверил, что «иной причины у него просто нет».

Но о том, чего на самом деле можно ждать от этого человека, если он окажется в кресле армянского премьера, он сам же и высказался достаточно ясно. Оценивая будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном, Варданян заявил, что это будет «всего лишь бумага».

По его словам, «эта бумага не обеспечит никакой безопасности» Армении. То есть, человек не верит, что официальный документ, подписанный первыми лицами двух государств на глазах у всего международного сообщества, может служить достаточной гарантией долгосрочного мира. О чем же с таким можно говорить?

Интересно также, кто делает ставку на Варданяна? Приехал он из Москвы. Миллионы свои заработал там же. Отсюда нетрудно сделать вывод, что и в Армении он станет исполнять волю кремлевской верхушки. Только вот в чем будет эта воля? Об отношении миллиардера к потенциальному миру с Азербайджаном мы уже знаем. И если ему удастся сместить Пашиняна и оказаться в кресле премьер-министра, то, следуя простой логике, Варданяну останется лишь объединиться с другими промосковскими силами Армении (нынешней парламентской оппозицией Кочаряна-Саргсяна), и начать призывать общество к реваншу, к войне за «возвращение» Карабаха. Реален ли такой сценарий дальнейших событий?

Отвечая на этот вопрос, политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу заявил, что новый сценарий с выходом на публику Варданяна, безусловно, написан Москвой.

«Это не должно вызывать сомнений ни у кого. Человек сделал свои деньги в России, он гражданин РФ и вдруг переезжает туда, где всем в общем-то заправляют российские военные. Так просто подобное с миллиардерами не происходит. Между прочим, известно, что Варданян совершал также визит в Турцию. Там он встречался с представителями бизнес-кругов, говорил им, что жаждет улучшения отношений между Турцией и Арменией и, более того, хочет сделать вложения, создать совместный бизнес с турецкими предпринимателями. То есть, идет определенная многовекторная игра, и, естественно, то, что его вдруг так «вбросили» в центр событий, свидетельствует о том, что это не какой-то мелкий сценарий, рассчитанный только на карабахских армян. Тем более, если он делает такие заявления про будущий мирный договор, что это всего лишь «клочок бумаги». Понятно, к чему готовится Варданян», — сказал Оруджлу.

По его словам, на эту роль Россия уже многих испытала. Например, руководителя армянской диаспоры РФ Ару Абрамяна – ничего не вышло. Она испытала экс-президентов РА Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна – но эти люди полностью дискредитировали себя в Армении, поэтому у них не получилось сместить Пашиняна.

«И вот теперь Москва запускает новый сценарий с участием Варданяна в главной роли. Получится ли у нее? Тут всё зависит от того, насколько серьезно всё это разработано, и каковы ресурсы России для осуществления такой программы по смене власти в Армении. Скорее всего, не получится. Потому что уже видны ошибки», — отметил эксперт.

Во-первых, как бы Варданян ни отказывался от гражданства РФ, клеймо его связи с Москвой никуда не денется. Во-вторых, основная масса жителей Армении уже просто устала от карабахской тематики. Они понимают, что это портит им жизнь, разрушает их планы, страну. И поэтому сегодня Пашинян достаточно смело и решительно, фактически ограничиваясь только какими-то формальными заявлениями, отмежевался от так называемого карабахского вопроса, который еще не так давно занимал центральное, ключевое место в политике, мышлении, даже в быту всего армянства, сказал Оруджлу.

Он считает, что эта тема идет на убыль, и теперь Варданян пытается реанимировать данный вопрос, что уменьшает его шансы на успех в Армении.

«То есть, сказать, что в России всё рассчитывают чётко наперед, нельзя. Как видно, у них тоже бывают серьезные просчеты. Я не думаю, что Варданян имеет какие-то шансы. Тем более, что он не политик. Политик не стал бы так уничижительно высказываться о потенциально важнейшем договоре.

Варданяну будет противостоять устойчивый электорат Пашиняна. Устойчивый, поскольку тот сумел доказать, что он не коррупционер, не вор. А в Армении для политика это очень важная репутация. В-третьих, не будем забывать, что Баку и Анкара не заинтересованы в том, чтобы никому не известный, по сути, Варданян оказался в позиции премьера Армении, с которым надо будет вести переговоры по всем проблемным моментам. Не думаю, что в Турции наивно верят, будто Варданян это какой-то «миротворец», при котором можно будет очень быстро нормализовать отношения с Арменией. Я думаю, без учета мнения Азербайджана и Турции, осуществить такую смену власти в Армении не удастся», — заключил политолог.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе в свою очередь заявил, что относительно Варданяна есть несколько предположений.

«На мой взгляд очевидно одно — Рубен Варданян почувствовал некоторую растерянность в армянском обществе. Обществу нужен герой, и Рубен решил стать именно таким героем. Но это, так сказать, фасад. Роль человека, который «спасает Карабах» несомненно дает возможность Варданяну беспрепятственно ездить по всему миру и встречаться со многими очень влиятельными людьми. И это для его бизнеса практически идеальная среда», — сказал Васадзе.

Он добавил, что Варданян избегает санкций и получает инфраструктуру для переговоров по бизнесу, а это в наши смутные времена уже немалый капитал.

«Напомню, что бизнес Варданяна связан с финансовыми операциями. Согласно расследованию, проведенному порталом «Медуза», он обслуживал вип-клиентов российского истеблишмента, среди которых упоминается имя Ролдугина, про которого писали, что это кошелек Путина. Так что ставки в этой игре могут быть достаточно высоки, и эта игра может быть не совсем про Карабах. Впрочем, это только предположение. Но думаю, достаточно логичное. Как оно получится на самом деле – посмотрим», — отметил эксперт.

Самир Ибрагимов