Судя по всему, ни в самой Армении, ни среди армянских сепаратистов не в курсе происходящих в мире и регионе событий. Даже сокрушительное поражение в 44-дневной войне не привело в чувство «многострадальных» мечтателей, застрявших во временной петле 90-ых годов прошлого века.

Не желая мириться с новой геополитической реальностью, которую установил в регионе Азербайджан, армяне продолжают грезить несбыточной мечтой о «независимости арцаха». И если до войны бредовые идеи армянских сепаратистов выглядели смешно, то после войны они звучат к тому же и глупо.

«Аргументы» сепаратистов особой оригинальностью не блещут. Все те же набившие оскомину пропахшие нафталином клише о «геноциде, уничтожении» и так далее.

В армянском цирке политических клоунов немало, но среди них особняком стоит некий Давид Бабаян, который именует себя «министром иностранных дел арцаха». В принципе, он может возомнить себя хоть губернатором острова Борнео (при шизофрении мания величия – дело обычное), только реальность от этого не будет рассматриваться через армянскую призму.

Итак, чем четче вырисовываются будущие контуры разгрома сепаратистского огрызка в Карабахском регионе, тем истеричнее становятся абсурдные заявления представителей несостоявшейся «сверхдержавы».

«У «Арцаха» (здесь и далее кавычки Minval.az) в составе Азербайджана только одно будущее: депортация, уничтожение и геноцид. Об этом написал «глава мид арцаха» Давид Бабаян на своей странице в Facebook.

«Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что азербайджанцы и армяне могут жить бок о бок как граждане одной страны.

Во-первых, армяне и азербайджанцы могут жить в пределах одной страны, но этой страной может быть только третья страна. Таких примеров много, например, Россия, США, Швейцария и т.д. Но Азербайджан делает все, чтобы даже в таких странах азербайджанцы относились к армянам враждебно.

Но если в данном случае речь идет об «арцахе» и Азербайджане, то мы не можем быть частью Азербайджана, потому что у «арцаха» в составе Азербайджана только одно будущее: депортация, уничтожение и геноцид», — написал он.

Как видим, за неимением никаких основательных доводов, Бабаян, как было отмечено выше, апеллирует к сказкам о «геноциде», «депортации», «уничтожении». Эти пугающие определения может когда-то и будоражили умы «геноцидальных», но сегодня часть армянского общества пытается избавиться от стигматизации и трезво взглянуть на происходящее.

Достаточно напомнить о недавней, третьей по счету встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна под «брюссельским зонтиком». Как и в предыдущие разы, так и на днях на повестке дня не стояли вопросы статуса Карабаха, сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мало того, не употреблялся канувший в Лету термин «Нагорный Карабах».

Кстати, сей неоспоримый факт вызвал нескрываемое разочарование и скорбь у оппозиционного армянского депутата Андраника Теваняна.

«Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет означать окончательное урегулирование «арцахского вопроса» (здесь и далее кавычки наши — Minval) в пользу Азербайджана», — сказал он.

Депутат также уверен, что Ереван пойдет на новые уступки. И вообще, власти Армении переняли политику мира любой ценой, которая в итоге может стоить государственности, и в этих условиях все ожидаемо.

Андраник Теванян также указал на то, что в заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля нет слова о Карабахе, даже само слово «Карабах» не упоминается. «Если раньше мы спорили о том, что Мишель не использовал термин «Нагорный Карабах», предполагающий субъектность, а применял формулировку «армянское население Карабаха», и говорил об их правах и гарантиях безопасности, то сейчас и этого нет», — подчеркнул депутат.

По заявлению депутата видно, что он не питает никаких иллюзий относительно «независимости нкр», в отличие от политического «арлекина» Бабаяна. Теванян, нравится ему или нет, вынужден признать объективную реальность, и не тешит себя пустыми надеждами. Думается, Бабаяну есть чему поучиться у своего соплеменника.

Однако слова Бабаяна, пронизанные духом расизма в вопросе совместного проживания азербайджанцев и армян, говорят о том, что фашистский тезис экс-президента Армении Роберта Кочаряна об этнической несовместимости двух народов, все еще не выветрился из головы карабахского шута.

Естественно, при таком подходе ни Бабаян, ни его единомышленники не имеют права жить на азербайджанской земле, и в лучшем случае им грозит депортация. В худшем, азербайджанский суд за разжигание межнациональной розни.

Тем временем, армянский премьер Никол Пашинян, который покорно подчиняется требованиям Баку, базирующимся на международном праве, решил похорохориться перед армянскими сепаратистами.

Так, по его словам, «отрицание существования Нагорного Карабаха как территориальной единицы неуместно». «Оно неуместно до тех пор, пока не будут разрешены вопросы безопасности и защиты прав армян «республики». На их решение сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет утвержденный и не отмененный международным сообществом мандат. В Нагорном Карабахе или в его части продолжают жить наши соотечественники. И они имеют право жить в безопасной среде, где будут защищены их права. В этом и заключается суть нагорно-карабахской проблемы. Армения также продолжит содействовать решению этих вопросов. Наша задача — цивилизованными средствами, переговорным путем обеспечить неотъемлемое право жителей Нагорного Карабаха на мирную жизнь», — заявил Пашинян.

В связи с этим возникает вопрос: самим армянам не надоело носиться с эфемерной «независимостью», как курица с яйцом? И снова бессмысленные потуги реанимировать МГ ОБСЕ, хотя это априори невозможно по двум причинам.

Первое – сегодня из-за войны в Украине сопредседатели трех стран, мягко говоря, находятся на антагонистических позициях. И второе, и главное: Баку на самом высоком уровне «похоронил» эту структуру.

Что же касается высокопарных слов о том, что Армения продолжит содействовать решению каких-то вопросов, то сегодня Ереван ничего не решает не только в Карабахском регионе, но и в самой Армении, от которой давно уже ничего не зависит.

И последнее. Права на безопасное проживание, вне зависимости от национальности, прописаны в Конституции Азербайджана. И ни для кого исключений нет. И вносить отдельный пункт в Основной закон из-за армян никто не собирается…

Фарид Теймурханлы