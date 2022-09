Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском городе Черноббио.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился по этому поводу публикацией в Twitter:

«В настоящее время президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на форуме европейского дома Амброзетти «О мире, Европе и Италии».

Now. President Ilham Aliyev is addressing the European House Ambrosetti Forum on «Intelligence on the World, Europe and Italy». Cernobbio. @presidentaz pic.twitter.com/IT9XkZHhkU

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 2, 2022