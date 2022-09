Важно продолжать работать для продвижения по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Об этом на своей странице в Twitter написал Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель.

«Приветствую четвертую встречу, проведенную между президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Важно продолжать работать для продвижение по мирному договору, прилагать усилия в гуманитарной и координационной сферах. ЕС продолжает поддерживать мирный, безопасный и процветающий Южный Кавказ», — написал Боррель.

Welcome 4th meeting btwn @CharlesMichel @azpresident & @NikolPashinyan. Important to keep working to advance on a peace treaty & continue with efforts on humanitarian & connectivity areas. EU continues to be fully engaged in support of peaceful, secure & prosperous South Caucasus https://t.co/7q9FTDYaO7

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2022