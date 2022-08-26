Президент Азербайджана Ильхам Алиев обьявил о возвращении города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана. Твит главы государства цитируют информагентства, включая и Minval: «Сегодня, 26 августа, мы — азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ в связи с этим. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!»

Здесь огромное поле для комментирования. Теперь уже жители Лачина, Забуха, Суса могут с полным основанием заявить: мы больше не беженцы.

Но на самом деле речь идёт о куда более важном и куда более масштабном процессе, чем даже возвращение Лачина, Забуха и Суса. Что приобретает особое прочтение накануне анонсированной встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Азербайджан по сути добился масштабного и реального процесса продвижения постконфликтного урегулирования — вопреки истеричному сопротивлению Еревана.

Поясним. По горячим следам 44-дневной войны и подписания Трехстороннего заявления. когда были еще слишком свежи воспоминания о том, как Азербайджанская Армия освободила Шушу, затем — еще 70 сел и поселков, а 25-тысячная оккупационная группировка армянских агрессоров, стянутая в Карабах, находилась в «мешке», в Ереване просто не рискнули срывать договоренности о выводе войск из Агдама, Кельбаджара и части Лачинского района. Сжигать дома и устраивать беспорядочное минирование напоследок духу хватило, а вот вообще отказаться уходить — уже нет. В Ереване понимали, что такой шаг обойдётся очень дорого.

Но теперь ситуация другая. «Отдышавшись» на фоне присутствия в регионе российских миротворцев, армянская верхушка начала строить планы «рестарта миацума» с учетом новых реалий. Это, конечно, была «программа-максимум». А «программа-минимум» предусматривала «заморозку» ситуации и в территориальном, и в политическом прочтении: в Карабахе — российские «голубые каски», там продолжают действовать созданные сепаратистами структуры, пусть тайно и неофициально, но туда провозят и призывников из Армении, и «важных гостей». И уж тем более в Армении не сомневались, что могут «тянуть резину» на переговорах и срывать постконфликтное урегулирование.

А теперь за короткий срок аудитория получила предостаточно доказательств: проект «заморозки ситуации» не сработал. Азербайджан уверенно продвигает свою повестку дня постконфликтного урегулирования. Сначала — быстрая и жёсткая операция «Возмездие», после которой армянской верхушке пришлось не только смириться с потерей позиций и высот, но и спешно «вытаскивать» из Карабаха несколько сотен своих нелегальных зинворов. Теперь под контроль Азербайджана возвращается Лачин, села Забух и Сус — невзирая на все громкие вопли вожаков переселенных сюда этнических армян из Сирии и Ливана.

И, наконец, не менее важные, чем в Лачинском коридоре, события происходят в самом «огрызке». Где информацию к размышлению даёт не только операция «Возмездие».

Накануне, как уже сообщал Minval, здесь азербайджанские специалисты из ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» осмотрели Сарсангское водохранилище.

Смысл понятен: вода Сарсангского водохранилища целиком поступает далее в Суговушан (здесь его продолжают именовать «Мадагизом»), а затем используется для орошения тех низменных районов Азербайджана, которые ранее находились под армянской оккупацией, а теперь освобождены. Сарсанг и Суговушан — это часть единой гидросистемы, которая создавалась еще в семидесятые годы под руководством Гейдара Алиева с учетом гидрографии и интересов Азербайджана. И если сегодня это водохранилище осматривают представители соответствующих структур Азербайджана — это говорит о многом. Во-первых, планы «водного шантажа» Азербайджана не сработали. А во-вторых, и «в-главных», на примере Сарсангской ГЭС армянским сепаратистам еще раз напомнили о том, чьей территорией является Карабах, включая ту его часть, где размещены российские миротворцы.

А это особенно примечательно на фоне еще одной новости.

Еще в начале августа командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-майор Андрей Волков провёл в Ханкенди встречу с представителями общественности. И как заметили и азербайджанские, и армянские наблюдатели, на столе у генерала стояли российский триколор, перевёрнутый флаг Армении и флаг Азербайджана. А вот тряпочки сепаратистов уже не было. У ТГ-каналов, близких к окружению Араика Арутюняна, это вызвало настоящую истерику. Но, пардон, «против лома нет приема».

Еще раньше были так напугавшие армянских националистов, остающихся в «огрызке», новости по части сотовой связи. Когда вдруг выяснилось, что сотовые операторы считают Карабах частью Азербайджана.

А это все говорит о многом. По сути дела, Азербайджан планомерно восстанавливает свой суверенитет уже и над «огрызком». В Баку действительно знают, что, как и когда надо делать, и эти слова президента Азербайджана получают новое конкретное прочтение.

Азербайджан уверенно вернул под свой контроль Лачин, Забух и Сус, продемонстрировав, кто сегодня диктует условия и чья повестка дня «продвигается» в поле. А еще планомерно проводит работу по восстановлению своего реального суверенитета уже и над зоной временного размещения РМК. И то, что начинается эта работа с конкретики, то есть с водохранилища, никакого «утешительного» для сепаратистов смысла не несёт. Так что ожидает Сарсангское водохранилище та же судьба, что и Суговушан — ну разве что с некоторой отсрочкой. Так что мечта о «рестарте миацума», пардон, тонет сегодня в Сарсангском водохранилище — пусть и без громких внешних эффектов.

Отдел политики Minval.az