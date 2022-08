Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования правительству Египта в связи с человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в Коптской церкви Абу-Сефин.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в Египте. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в публикации на странице Twitter.

We express heartfelt condolences over many lives lost in fire incident at the #AbuSefein #CopticChurch in #Cairo, #Egypt. We wish quick recovery to the injured. @Egyptmfa

