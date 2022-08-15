Казахстан планирует с сентября продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна ищет альтернативы маршруту, который Россия угрожала закрыть. Как уже сообщал «Минвал», об этом стало известно агентству Reuters посредством целых трех источников.

Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» (КМГ) ведет предварительные переговоры с торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начнутся через месяц, рассказал источник.

В Казахстане, правда, уже поспешили опровергнуть данное сообщение, но признали, что переговоры по данной теме ведутся.

«Я прочел эту новость, на самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке нефти (по маршруту БТД). Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти», — сказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Атырау, комментируя публикацию в СМИ о намерении Казахстана транспортировать по БТД с нынешней осени 1,5 млн тонн нефти.

Но тут интересно, что за игру ведет Россия против Казахстана касательно его нефтяных поставок на международные рынки? Связано ли это как-то с экономическими интересами РФ, или тут мы видим некое проявление внешнеполитического давления? В конце концов это может оказаться и своеобразным отголоском выступления президента Токаева во время его поездки в Петербург. По всей видимости, власти Казахстана решили не рисковать и воспользоваться надежной экспортной веткой, трубопроводом БТД через Азербайджан, Грузию и Турцию. Интересно, надолго ли? То есть, возможно ли еще возвращение к сотрудничеству с Россией по транзиту казахстанской нефти, или лучше пока этого не делать? Ведь так меньше рисков, да и сотрудничать со страной, затеявшей агрессию и продолжающей вести войну на уничтожение соседа, не самый приятный вариант.

Своим мнением по этому поводу поделился с «Минвалом» политический аналитик Айдар Амребаев (Казахстан).

По его словам, неадекватное поведение России в отношении одного из немногочисленных союзников, к коим относится Казахстан, не может быть в полной мере рационально объяснено.

«Скорее всего имеет место истерия нынешнего руководства этой страны в ситуации международной изоляции и порицания за свои безответственные действия в Украине, да и на всем постсоветском пространстве. Русские почему-то решили, что они обладают эксклюзивным правом решать судьбы суверенных стран-соседей. Это касается не только Казахстана, но и Грузии, и Азербайджана в его стремлении взять под контроль свои исконные территории в Нагорном Карабахе… Методы ядерного шантажа, экономических манипуляций, запугивания, территориальных притязаний и других разнообразных гибридных форм воздействия — это тот инструментарий внешнеполитического влияния, который используется сегодня этим, по сути несостоявшимся как ответственный субъект цивилизованных международных отношений, государством.

Наши страны сегодня все становятся «заложниками» этого непредсказуемого и «зарвавшегося хулигана», который не только провоцирует своих соседей, но и действует в ущерб собственным интересам… Как писал русский поэт когда-то: «Умом Россию не понять». Мы убеждаемся на деле, что сегодня это действительно так!

Россия не оставляет Казахстану иной альтернативы как диверсифицировать свою экономическую и иную политику в поисках более надежных и равноправных партнеров. Это касается и такой жизненно важной для нас сферы, как доставка на мировые рынки своих нефтегазовых ресурсов. Ведь любое государство стремится использовать свой потенциал выгодным для себя способом. Мы искренне заинтересованы в наращивании стабильных поставок нашей нефти по трубопроводу БТД. Конечно, он не компенсирует наши потери в результате надуманных препятствий, которые выстраивает Россия, но нам необходимо каким-то образом минимизировать ущерб от этого и просчитывать другие риски соседства с этой страной-изгоем», — отметил казахстанский эксперт.

По мнению нашего собеседника, у многих на постсоветском пространстве сегодня «спали розовые очки» относительно возможности равноправных и дружественных отношений с РФ.

«К сожалению, это горькая и очень опасная для всех нас ситуация. Мы видим какую высокую и кровавую цену за свои иллюзии и неоправданные надежды на бывшего «старшего брата» платит Украина…

У Казахстана, как и у нашего действительно братского Азербайджана, одна судьба и как тюркского государства, и как «петростейт» в отношениях с бывшей метрополией. Мы должны быть не только расчетливыми и прагматичными в наших экономических стратегиях, но и помогать друг другу в условиях общей угрозы, находить оптимальный выход из создавшегося не по нашей вине, положения. Думаю, что коридор БТД ещё не исчерпал потенциальных возможностей для расширения и увеличения своих пропускных способностей», — заключил А.Амребаев.

Самир Ибрагимов