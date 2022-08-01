В конце 1987 года прошлого столетия, когда до того латентный армянский национализм вперемешку с тюркофобией вырвался наружу в Нагорном Карабахе, хаи на волне экстаза искренне верили, что мечты о «великой Армении» начинают сбываться. Для этого были все предпосылки: финансовые вливания армянской диаспоры, наивность азербайджанцев, преступное потакание сепаратизму и терроризму тогдашнего советского руководства во главе с Михаилом Горбачевым и его супруги Раисы, которая была на особом счету у армян.

К 1994 году в результате первой Карабахской войны армянам при мощной поддержке международных террористов и теперь уже российского руководства удалось оккупировать 20 процентов азербайджанской территории. Наши враждебные соседи, полностью уверовав в свою счастливую звезду, полагали, что часть плана «великой Армении» реализовалась, и «нкр» — это навсегда.

Хаи, живя в иллюзорном мире, почивали на лаврах около трех десятков лет. Вплоть до осени 2020 года. Однако Азербайджану достаточно было всего лишь 44 дня, чтобы разбить в пух и прах «голубые» мечты армян, опустить их на землю и вернуть в реальность. В реальность, которую на правах победителя создал Азербайджан.

Однако, как говорится, нет худа без добра. Потерпевшей в войне поражение Армении сегодня выпал исторический шанс избавиться от статуса изгоя, и вернуться в Южный Кавказ. Точнее, стать полноправным участником энергетических и логистических региональных проектов, инициированных Азербайджаном. Кроме того, Армении предоставляется возможность открытия границы с Турцией. Все эти факторы, несомненно, позитивно отразятся на соседней стране как в политическом, так и экономическом плане.

Но в этой системе возможных плодотворных взаимоотношений есть один изъян. В соседней стране существует прослойка общества, которая не желает мириться с очевидностью, и следуя зову ядовитой крови, наотрез отказывается от сотрудничества. Идя на поводу своих непомерных и несбыточных амбиций, нынешняя оппозиция продолжает агитировать армянский народ следовать по пути, ведущей к катастрофе. Так называемые реваншисты, позабыв о печальных последствиях идеи-фикс, начало которой было положено в 1987 году, вновь наступают на те же грабли.

Но простые армяне устали от нацистской идеологии своего «героя» Гарегина Нжде, краеугольным камнем которой является бредовый тезис об исключительности армян и образ кровожадного турка, являющегося для них врагом на все времена. При этом они припеваючи живут в доме «врага», будь то Турция или Азербайджан.

Единственным выход для армян, если, конечно, они желают безоблачного неба над головой, мира и стабильности в регионе, и в частности, в Армении, — отказаться от притязаний на чужое. Даже, если своего нет, это никак не оправдывает воровство хаев.

Сегодня в Армении наблюдаются пусть и размытые, но контуры примечательной тенденции. Как власть предержащие, так и обычные граждане Армении все реже возвращаются к теме Карабаха. Правда, армянский политический истеблишмент нет-нет, да и затрагивает этот вопрос, но это скорее, происходит по инерции.

Понятное дело, что такой поворот не устраивает «ястребов» и в целом армянскую диаспору, но, как любил повторять Горбачев, процесс пошел.

Наглядным примером тому является поступок молодого ереванца, который вызвал шок у пользователей армянского сегмента социальных сетей.

Так, пользователь социальной сети Facebook Ара Егиазарян опубликовал на своей странице видео, в котором видно, как какой-то парень срывает установленный на проспекте Комитаса разноцветную половую тряпку, которую в Армении и сепаратисты в Карабахе предпочитают называть «флагом арцаха».

«Внутренний турок полностью потерял чувство страха. Инцидент произошел 29 июля 2022 года, в 00:57, по адресу: проспект Комитаса 30», — написал Ара Егиазарян.

Всего в двух строчках этот самый Егиазарян умудрился передать чувство ужаса и ненависти перед турками (напомним, что хаи и азербайджанцев называют турками). Только вот никакому армянину никогда не стать турком. По той простой причине, что с названием «турок» связаны многочисленные победы и славные страницы истории, в то время как армяне могут похвастаться лишь вымышленным «геноцидом».

Кстати, это не первый случай, когда вышеупомянутую половую тряпку используют по назначению. 12 апреля сего года после выступления в парламенте руководителя парламентской фракции «Армения» Сейрана Оганяна, который также установил на трибуне НС «флаг арцаха», к трибуне подошел депутат от фракции правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян. Подойдя к трибуне, он сорвал установленный Сейраном Оганяном «флаг».

«Призываю наших граждан не поддаваться примитивному, пустому популизму, которым занята сейчас оппозиция. Приходят сюда, выступают с популистскими речами, якобы они – отстаивают «арцах» (кавычки Minval.az), Армению, беспокоятся. На самом же деле, 30 лет повторяя эти слова, они только наполнили свои карманы и обогатили свои семьи», – сказал Ваагн Алексанян.

Как видим, тенденция в этом вопросе есть, и мы уверены, что она продолжится и в будущем. И недалек тот день, когда армянские политики, эксперты, журналисты будут говорить и писать про Карабах, употребляя истинное его название: Карабахский экономический регион Азербайджана. Можно же, хотя бы иногда, говорить и писать правду…

Фарид Теймурханлы