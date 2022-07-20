В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом.
Об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тейяр Эйвазов, сообщает Report.
Он напомнил, что Азербайджан имеет двухлетний опыт борьбы с коронавирусом: «Принятие жестких мер в период пандемии было обусловлено отсутствием информации о вирусе. Однако сегодня мы видим, что, хотя и штамм «Омикрон» обладает высокой заразностью, число тяжелых случаев заболевания невелико. Ужесточение карантинных правил было связано с ростом числа тяжелых случаев заболевания, в результате чего перегружались учреждения здравоохранения. В настоящее время число тех, кто тяжело переносит коронавирус, невелико. Я думаю, что нет необходимости идти на жесткие меры, связанные с пандемией».
Представитель министерства добавил, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с COVID-19 удовлетворительная: «Пока соответствующие ведомства давали определенные рекомендации относительно использования масок в закрытых помещениях, соблюдения социальной дистанции и гигиенических правил. Поэтому я не думаю, что будут введены жесткие меры».
Господин Тейяр Эйвазов. Любой инфекционный процесс непрогнозируемый и говорить или предполагать о необходимости каких либо противоэпидемических мерах это задача не инфекционистов, а прямая обязанность эпидемиологов с большим опытом работы. Задача поставленная перед Вами как инфекционистом — это искать пути как патогенетического так и этиотропного лечения. За эти 2 года борьбы с коронавирусом в СМИ нет серьезных рекомендаций эпидемиологов, как Аз Мед. Университета, так и НИИ медицинской профилактики и инфекционных заболеваний. А работают там множество доцентов, профессоров и даже академик. Будто они и не существуют. Прогнозируют по телеканалам и сайтам кому не лень — терапeвты, кардиологи, офтальмологи, гинекологи и т.д