В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом.

Об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тейяр Эйвазов, сообщает Report.

Он напомнил, что Азербайджан имеет двухлетний опыт борьбы с коронавирусом: «Принятие жестких мер в период пандемии было обусловлено отсутствием информации о вирусе. Однако сегодня мы видим, что, хотя и штамм «Омикрон» обладает высокой заразностью, число тяжелых случаев заболевания невелико. Ужесточение карантинных правил было связано с ростом числа тяжелых случаев заболевания, в результате чего перегружались учреждения здравоохранения. В настоящее время число тех, кто тяжело переносит коронавирус, невелико. Я думаю, что нет необходимости идти на жесткие меры, связанные с пандемией».

Представитель министерства добавил, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с COVID-19 удовлетворительная: «Пока соответствующие ведомства давали определенные рекомендации относительно использования масок в закрытых помещениях, соблюдения социальной дистанции и гигиенических правил. Поэтому я не думаю, что будут введены жесткие меры».