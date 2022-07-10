Ожидаемая в скором времени сдача в эксплуатацию новой автомобильной дороги, соединяющей Армению с населённой армяноязычными гражданами Азербайджана зоной временного расположения российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахском экономическом районе, откроет новую страницу в постконфликтной конфигурации всего региона.

Новая дорога, которую зачастую неверно называют «альтернативным Лачинским коридором», пройдет, как уже можно догадаться, по территории Лачинского района Азербайджана, освобождённого сперва частично в декабре 2020 года, а в скором времени уже и полностью. Она возьмёт начало в армянском населенном пункте Тех, что расположен в переданном большевиками в 1920 году Армении исторически азербайджанском Западном Зангезуре, дойдет до Корнидзора, затем пересечет по новому мосту приграничную реку Акяря, обойдет все населенные пункты Лачинского района, затем войдет в миротворческую часть Шушинского района, пройдет рядом с шушинскими селами Кичик Галадереси (бывш. Киров) и Бёюк Галадереси и соединится с прежней дорогой в районе села Туршсу. И дальше — по старой дороге до Ханкенди.

О технических параметрах дороги писалось уже много. Важно отметить, что строительство близится к концу, и азербайджанская сторона свою часть дороги построила досрочно и очень качественно. Теперь дело за Арменией, которая должна соединить на своей территории прежнюю дорогу с новой через подаренные ей 102 года назад сёла Тех и Корнидзор.

В интернете гуляют много любительских видео, снятых как самими рабочими-строителями, так и армянскими сельчанами и блоггерами. На них видно, как армяне со смешанными чувствами смотрят на работу строительных бригад и гул техники, а рабочим, занятым делом вместо праздного битья в баклуши, нет особого дела до тех, кто за ними, разинув рот, наблюдает. Какие чувства при этом испытывают армяне, сказать трудно, как нелегко угадать, насколько они честны, отвечая на вопросы корреспондентов о том, ждут ли они чего хорошего от этой дороги. Возможно, в них сидит какая-то боязнь за свою безопасность в случае честного ответа. Кто знает, как с ними затем поступят непримиримые радикалы.

После сдачи в эксплуатацию новой дороги некогда оккупированные населенные пункты Сус, Забух и Лачин вернутся под контроль Азербайджана, и там начнутся восстановительные работы с целью возвращения в свои родные края прежних жителей, изгнанных оттуда в 1992 году. Это предусмотрено подписанным 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России трехсторонним заявлением. Отправятся в гёрбагёр уродливые и местами неприличные названия пердзор и аговно, данные этим красивым местам «изобретательными» армянскими оккупантами.

Однако, самый главный вопрос, который теперь волнует общества двух стран, это будущий режим на новой дороге. Пока однозначно известно, что обеспечением физической безопасности движения непосредственно по дорожному полотну займутся, как и предусмотрено в трехстороннем заявлении, силы РМК. Но самым интригующим, пожалуй, является вопрос не движения, а въезда и выезда через государственную границу. До сегодняшнего дня на въезде в страну в районе села Забух стоял (и пока еще продолжает стоять) российский пост. Естественно, с прекращением движения по этому участку нужда в этом посту отпадёт. Но кто встанет на границе на новой дороге, и как вообще эта точка будет действовать?

А вот тут всё зависит от поведения Армении в вопросе Зангезурского коридора. О зеркальности двух режимов в декабре 2021 года в Брюсселе недвусмысленно заявил Президент Ильхам Алиев. Если в Армении будут вновь цепляться за фигурирование слова «коридор» в одном случае и отсутствие этого слова в другом случае, не замечая, при этом, ключевого слова «беспрепятственный» в той части документа, где говорится о связи между Нахчываном и западными районами Азербайджана, то им придётся в один прекрасный день, възжая на территорию Лачинского района Азербайджана или Гёрусского района Армении, увидеть перед собой коллег тех, кто сегодня осуществляет проверки и необходимые сборы в государственную казну на участке трассы Гёрус-Гафан. Тогда тоже, как мы помним, пошумели малость и успокоились.

К этому армянская сторона должна быть готова уже сегодня! А еще лучше — ещё вчера! И это при том, что даже сама «зеркальность» представляет собой большую уступку со стороны Азербайджана, учитывая, что Нахчыван — это Азербайджан, но Карабах — это вовсе не Армения, а всё тот же Азербайджан.

А какая цепочка процессов последует в случае введения ГПС Азербайджана паспортно-визового режима на границе, думаю, догадаться несложно. Тогда армяноязычному населению Ханкенди и окрестных сёл впору будет задуматься об обращении в государственные органы Азербайджана с целью восстановления удостоверений личности и загранпаспортов. Чтобы суметь повидать родственников в Армении или просто полететь заграницу.

Однако, в историческое время живём!

Зухраб Дадашов