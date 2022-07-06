Сброс в Каспийское море бурового шлака, нефтяные разработки, отходы, сливаемые в море, приводят к массовой гибели тюленей. Об этом в беседе с Minval.az заявил гендиректор Международного экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский.

Напомним, что во вторник в Баку прошла международная конференция на тему «Колебания уровня Каспийского моря, в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации», организованная Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке Программы Развития ООН. Участники конференции много говорили об опасных последствиях обмеления Каспийского моря. В.Богословский был среди приглашенных для участия в мероприятии.

Справка: Василий Богословский – уроженец Баку, окончил бакинскую школу №6. Богословский — исследователь, ходивший на атомных ледоколах, участвовавший в парусных и парашютно-десантных полярных экспедициях. Руководил крупной судоходной компанией, строил первый зерновой терминал на Каспии. Возглавлял морской контроль в Росприроднадзоре, добился реорганизации и укрепления системы морского контроля и надзора, инициировал работу по восстановлению природоохранного флота.

Он считает, что гибель тюленей, в том числе, и массовая – тема не одного дня и даже не одного года, она поднимается много лет. Ежегодно море выносит трупы тюленей, просто разница в количестве погибших животных.

«Тут много факторов: питание, и сброс в море бурового шлака, нефтяные разработки, отходы, сливаемые в море из очистных сооружений различных технических предприятий – все это влияет на массовую гибель тюленей. Есть естественные факторы, касающиеся массового выброса. Ученые считают, что в местах ареалов тюленей случился сероводородный выброс из природной скважины, образованной в результате смещения морского дна. Естественно, изменение климата и человеческий фактор играют первостепенные роли. Я не ученый, ничего конкретного сказать в данной ситуации не могу, я организовываю научные экспедиции, в которых принимают участие экологи, зоологи, геологи, мы снимаем документальное кино, стараемся всю ситуацию донести до общества, которое должно рано или поздно понять, что действиями своими оно наносит природе невосполнимый вред», — сказал Богословский.

По его мнению, единственным действенным рычагом являются штрафы — огромные штрафы.

Яна Мадатова