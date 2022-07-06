907-я поправка к «Акту в поддержку свободы» (Freedom Support Act) все еще в силе, но она никак не помешала США оказать критически важную помощь Азербайджану в сфере безопасности. Об этом сказал на днях в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Предоставляемая нами помощь была направлена ​​на то, чтобы помочь Азербайджану защитить свою южную границу. Мы предоставили сканеры и провели обучение, чтобы азербайджанские таможенники и пограничники могли остановить поток наркотиков или любых других предметов, которые могут быть ввезены контрабандой. Мы стали свидетелями значительного количества изъятий наркотиков. Мы также предоставили помощь Азербайджану в повышении безопасности на Каспии, чтобы у него была возможность контролировать то, что происходит в его секторе моря, предотвращать незаконную деятельность и защищать критически важную энергетическую инфраструктуру — нефтяные скважины, газовые скважины, трубопроводы, по которым азербайджанская нефть и газ поступают на западные рынки. Сейчас через Южный газовый коридор азербайджанский газ идет в Италию, помогая диверсифицировать источники энергии в Европе», — сказал посол.

Да, действительно, совсем недавно президент США вновь заморозил действие 907-й поправки. И действительно, такое происходит каждый год много лет подряд, уже несколько десятилетий. Но вот вопрос – а что все-таки мешает Вашингтону инициировать отмену этой поправки вообще, раз и навсегда, чтобы не возвращаться к этой теме из года в год? Почему-то же этого не происходит. Может быть, потому что это некий готовый инструмент давления, который в случае чего США всегда могут применить в отношении Азербайджана? Или есть какие-то иные объяснения?

По словам политолога Ильгара Велизаде, этот вопрос не первый год задается и экспертным сообществом, и представителями политических кругов Азербайджана американским коллегам относительно того, почему вообще эта поправка, рудимент прежней эпохи, всё еще действует.

«Мы не находим, честно говоря, четких и расставляющих все точки над i ответов. Более того, иногда ответы кажутся еще более запутанными, и не всегда понимаешь, почему же так происходит.

Мне довелось общаться с представителями экспертных кругов Соединенных Штатов, и они объясняли это, в частности, тем, что отменить поправку очень сложно, это очень трудный процедурный вопрос, он требует прохождения определенных инстанций, и кроме того, он требует дополнительных согласований. Мы понимаем, что в Конгрессе, в частности, очень много представителей армянского лобби или выразителей их интересов, поэтому мы можем представить, насколько сложным это может оказаться в практических условиях.

Но дело в том, и мы всегда об этом говорим, что США как независимое и очень влиятельное государство не может использоваться как инструмент в руках армянского лобби или же каких-то других отдельных групп населения Америки. Поэтому политическое руководство страны должно, наверное, все-таки найти возможность решить этот вопрос раз и навсегда. Но видимо интерес политических кругов, принимающих решения, не столь категоричны в этом вопросе, ибо поправка всё еще действует», – заявил политолог в беседе с Minval.az.

При этом он напомнил, что поправка по большому счету не ограничивает взаимодействие между Азербайджаном и США в ключевых направлениях сотрудничества – в энергетической сфере, в сфере безопасности: она влияет и играет роль сдерживающего фактора в развитии торгово-экономических связей между двумя странами, но эти наши связи не настолько критические, чтобы говорить о существенном влиянии 907-й поправки на их развитие.

«Дело в том, что поправка была внесена и одобрена в начале 90-х, и за это время произошли очень серьезные геополитические изменения, в том числе в нашем регионе. И эта поправка, учитывающая политическую динамику прежних времен, не может быть эффективным средством реализации американских интересов в нынешних условиях, потому что сегодня США демонстрируют более категоричную позицию в целом ряде принципиальных вопросов. В частности, касающихся реализации американских национальных интересов в нашем регионе. И эта поправка выступает сдерживающим фактором в этом процессе», – отметил он.

Говоря о развитии торгово-экономических отношений, Велизаде заметил, что Баку активно взаимодействует с основными партнерами Штатов, с их основными союзниками, а с самими США не можем так же взаимодействовать – и всё из-за этой пресловутой 907-й поправки.

«В целом это свидетельствует о том, что поправка прежде всего не соответствует интересам самих США, сдерживает их. И пока в Америке не поймут, что проигрывают от нее в первую очередь они сами, а не Азербайджан, то, к сожалению, серьезных изменений не произойдет. Опять же по опыту практики мы можем говорить, что крупные государства начинают вспоминать о своих настоящих интересах только в самый последний момент, когда ситуация доходит до критической степени.

Например, Украина – сколько времени она просила у Запада более действенной помощи, поддержки в политическом, военном, экономическом отношении, и только после ее длительного сопротивления на поле боя они вдруг поняли значимость и роль Украины для них самих.

Такая же ситуация складывается и с 907-й поправкой. И к сожалению, ее действующий статус вносит серьезный элемент деструктивности не только в отношения между Азербайджаном и Америкой, но и в реализацию всего комплекса политических вопросов в нашем регионе», – заключил собеседник «Минвала».

Самир Ибрагимов