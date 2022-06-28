Премьер Британии Борис Джонсон не считает вероятной войну Великобритании с РФ.

«Не думаю, что до этого дойдет», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос журналиста Sky News, готовится ли Великобритания к войне с Россией после саммита G7.

По его словам, лидеры «Большой семерки» «явно» очень усердно работали, чтобы ограничить конфликт.

«Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не так. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих им поддержку, необходимую им для защиты», — сказал Джонсон.

По словам британского премьера, лидеры G7 согласились «дать украинцам стратегическую прочность, необходимую им для того, чтобы попытаться изменить ситуацию».