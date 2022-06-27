27 июня в польском городе Катовице продолжила работу 11-я сессия Всемирного форума городов на тему «Изменим наши города во имя лучшего будущего».

На сессии в видеоформате выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Речь Ильхама Алиева:

— Уважаемые дамы и господа.

Уважаемые участники мероприятия. Рад возможности выступить на Всемирном форуме городов.

В этом году исполняется 30-я годовщина членства Азербайджана в Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы отметить это важное событие, в марте нынешнего года в культурной столице Азербайджана — освобожденном городе Шуша с участием структур ООН было организовано очень важное мероприятие, посвященное достижению Целей устойчивого развития в постконфликтный и постпандемический период.

Участники мероприятия провели обсуждения, касающиеся прогресса, которого Азербайджан добился в достижении Целей устойчивого развития, а также возрождении освобожденных территорий и возвращении на них жизни.

«Повестка дня устойчивого развития до 2030 года» и «Повестка дня нового города» нацеливает наши усилия на обеспечение устойчивой урбанизации и лучшего будущего для наших городов. Наряду с сохранением исторического облика столицы Баку, мы добились реконструкции и модернизации ее инфраструктуры. Следует отметить, что в ходе модернизации и реконструкции Баку и других городов Азербайджана мы приобрели новые возможности и опыт с точки зрения развития городов. Баку, считающийся одним из самых красивых городов, своей неподражаемой архитектурой, парками и бульварами синтезирует в себе гармонию исторического наследия и современности.

После Отечественной войны 2020 года, завершившейся освобождением Азербайджаном своих территорий от 30-летней армянской оккупации, устойчивое развитие городов представляет для нашей страны еще большую ценность:

«Намеренно разрушив города и села в период 30-летней оккупации азербайджанских земель, Армения разграбила все культурные и религиозные памятники, превратив эти территории в наглядный пример урбицида и культурцида. Возможно, после Второй мировой войны нигде в мире города не подвергались столь масштабным разрушениям. 9 городов и сотни сел Азербайджана стерты с лица земли. Город Агдам разрушен в такой степени, что иностранные специалисты назвали его «Хиросимой Кавказа». После освобождения города Физули от оккупации Азербайджанская армия не нашла там ни одного строения, чтобы водрузить наш флаг.

В ходе поездок на освобожденные территории иностранные дипломаты, журналисты и представители международных НПО стали свидетелями этого вандализма и задокументировали весь масштаб разрушений.

Несмотря на 30-летнюю армянскую оккупацию, Азербайджан намерен перевернуть страницу войны, нормализовать отношения и подписать мирный договор с Арменией на основе принципа взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Азербайджан выдвинул 5 основных принципов для мирных переговоров, и Армения приняла их. Мы верим, что мирный договор может превратить регион в регион мира и сотрудничества.

В настоящее время Азербайджан реализует одну из самых сложных и амбициозных работ по восстановлению и реконструкции. Процесс реконструкции начинается с разминирования. Массовое минирование – самая большая сложность, которая стоит перед нами, и это тормозит работы по реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин. После окончания в ноябре 2020 года Отечественной войны в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения более 220 граждан Азербайджана.

Азербайджан осуществляет на освобожденных территориях современное городское планирование, применяет концепции «зеленая энергия» и «нулевые отходы».

В течение 30 лет наши вынужденные переселенцы страдали от армянской оккупации и были лишены родных очагов. Первый пилотный проект для возвращения вынужденных переселенцев реализован в селе Агалы Зангиланского района. В мае нынешнего года первые жители села Агалы начали селиться на родных землях. Сегодня Агалы является одним из самых современных сел мира.

Менее чем за восемь месяцев Азербайджан построил аэропорт в освобожденном от оккупации городе Физули. В настоящее время продолжается строительство еще двух аэропортов в освобожденных от оккупации Зангиланском и Лачинском районах.

Уже готовы генеральные планы некоторых освобожденных городов. Генеральный план города Шуша построен на сохранении его грандиозного исторического наследия.

В Агдаме, который превратится в промышленный центр Карабахского региона, мы строим совершенно новый город для десятков тысяч жителей. Уже функционирует Агдамский промышленный парк, территория которого составляет 200 гектаров, он открыт для инвесторов и предпринимателей.

Город Зангилан строится с учетом его интеграции в природу и превращения в город-парк.

В целом, наша цель в процессе реконструкции заключается в сочетании качества и темпов. В числе наших приоритетов в данном процессе будет охрана окружающей среды.

Наша цель — строительство в соответствии с Целями устойчивого развития инклюзивных, безопасных, надежных и устойчивых городов и сел. В новых городах и селах условия жизни и труда будут составлять единство.

Вся эта работа проводится за счет собственных финансовых ресурсов Азербайджана.

Считаем, что проводимая Азербайджаном столь крупномасштабная работа по реконструкции превращает наши освобожденные территории в лабораторию совершенства в области развития городов. Азербайджан поделится с международной общественностью своим огромным опытом в этой области.

Наряду с этим, важное значение для нас в области реконструкции на освобожденных территориях представляют солидарность с нашей страной и международная поддержка. Это усилит нашу веру в то, что Азербайджан не одинок в своей благородной деятельности.

Мы уже осуществили совместно с Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейским Союзом оценку нужд для восстановления и реконструкции в трех наших освобожденных от оккупации районах.

Мы имели возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф в рамках ее визита в Азербайджан в марте этого года. Госпожа исполнительный директор посетила освобожденный город Агдам и увидела масштаб разрушений. Мы намерены теснее сотрудничать с UN-HABITAT в области реконструкции наших освобожденных территорий и ожидаем, что специалисты организации станут участниками процесса реконструкции.

Между Азербайджаном и UN-HABITAT также обсуждается вопрос организации в нынешнем году в Азербайджане, Агдаме ежегодного Национального форума городов.

В заключение своего выступления с глубоким удовлетворением хочу объявить, что Азербайджан хочет провести одну из очередных сессий Всемирного форума городов и готов к этому. Уверен, что проведение Всемирного форума городов в Азербайджане – стране, обладающей большим опытом в организации международных мероприятий высокого уровня, будет успешным.

Желаю работе форума успехов. Благодарю.