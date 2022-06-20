Во многих странах мира устанавливают символические мемориалы детям, так и не увидевшим свет. Прозрачные стеклянные ангелы протягивают ручки к коленопреклоненным плачущим женщинам, которые могли бы стать матерями, но по определенным причинам решили избавиться от ребенка. Таких мемориалов сегодня достаточно много, и они являются символом покаяния тех, кто отказался от счастья родить ребенка и сознательно обрек его на гибель.

Мы не станем в данном материале обсуждать аборты в целом, а поговорим о селективных абортах, которые, согласно любой логике, являются осознанным убийством. Это осознанное решение отца или матери избавиться от ребенка, у которого уже на 21-ый день после зачатия начинается биться сердце. К сожалению, жертвами селективных абортов становятся девочки, которые, приди они в мир, сами могли бы стать матерями. Но уже никогда не станут.

Согласно данным масштабного исследования, опубликованного в журнале американской Национальной академии наук, в общей сложности около 23 миллионов девочек так и не пришли в этот мир только потому, что родители хотели мальчика и прервали беременность, как только узнали о будущем, нежеланном поле ребенка. 23 миллиона девочек стали жертвами детоубийства.

Ситуации, приводящие к селективным абортам, бывают разными: например, процедура может быть обусловлена медицинскими показаниями — если у плода выявляют генетические нарушения или заболевания, а родители понимают, что не готовы воспитывать такого ребёнка. Селективные аборты могут быть связаны со вспомогательными репродуктивными технологиями, например, ЭКО: при многоплодной беременности при определённых показаниях пара может отказаться от одного эмбриона, чтобы не мешать развитию других. Однако чаще всего такие аборты в странах, где исторически мальчики ценятся больше, чем девочки, делаются именно по признаку пола, что стало возможным благодаря диагностике. Для такого определения даже существует термин – женский инфантицид, то есть убийство новорожденных девочек.

Очень непросто выявить селективные аборты в общей массе, поскольку часто женщины скрывают причины, по которым они решаются на убийство девочки. Тем не менее, существуют признаки, по которым можно примерно понять, насколько они распространены в той или иной стране.

Согласно статистике Фонда ООН в области народонаселения, на сотню девочек должно рождаться от ста двух до ста шести мальчиков — такое соотношение считается биологической нормой. Если в стране появляется на свет намного больше мальчиков, чем девочек, это может означать, что там предпочитают детей одного пола.

А по подсчетам мировых экспертов по демографии, первое место по селективным абортам занимают Китай и Индия. В 2019 году на второе место попал Азербайджан (115,6 мальчика на каждую сотню девочек), а на третье место — Армения (114 мальчиков на каждую сотню девочек).

Да, в Азербайджане все еще актуальна проблема гендерного неравенства. Здесь все еще велика часть общества, в которой при рождении девочки родители впадают в грусть, а родственники выражают сочувствие, а при появлении мальчика в семье — ликуют и помпезно отмечают это событие. Здесь все еще велика часть общества, в которой обрезание (отрезание крайней плоти у мальчика) сопровождается организацией «малой свадьбы».

Во многих семьях девочки считаются лишним ртом, обузой, «отрезанным ломтем». В таких семьях родители умышленно не дают дочерям образования, а когда те подрастают, то стараются поскорее избавиться от них, выдав замуж за первого попавшего.

Интересен факт, что мировым институтам по вопросу селективных абортов удается собирать информацию – пусть даже приблизительную, но все же. Однако в Азербайджане статистика селективных абортов, как ни странно, не ведется вообще.

И это при том, что в республике уже который год подряд поднимается вопрос борьбы с селективными абортами, более того, на законодательном уровне пытались даже запретить врачам называть родителям пол ребенка при ультразвуковом излучении, что по мнению законодателей должно было уменьшить статистику селективных абортов. Но о какой продуктивной борьбе может идти речь, если в стране не ведется никакой учет селективных абортов, даже приблизительный?

Ведется лишь общая статистика абортов. А по данным Госкомитета статистики можно сказать лишь одно – количество абортов за последние 20 лет выросло вдвое – от 17 тысяч до 34 тысяч в год. В стране на каждые 100 родов приходится 27 абортов.

Лишь по соотношению рожденных мальчиков и девочек мы можем понять, что нарушен баланс и говорить об угрозе селективных абортов.

Между тем в Государственном комитете по делам семьи, женщин и детей сотруднику Minval.az рассказали о том, что один из самых действенных методов борьбы c указанной проблемой — это просвещение, осведомленность населения особенно подростков и молодежи о здоровом образе жизни, репродуктивном здоровье и планировании семьи, формировании безопасных репродуктивных привычек, предупреждении абортов и выборе пола до рождения.

По сообщению Госкомитета, ведомство проводит просветительские мероприятия, в ходе которых среди населения распространяются печатные материалы, а на официальном сайте комитета и в социальных сетях – материалы в электронном виде. Далее, Фондом ООН в области народонаселения, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, Министерством труда и социальной защиты, Министерством молодежи и спорта реализована Глобальная программа гендерного выбора (ГКС) и искоренения вредных практик.

В самое ближайшее время перед комитетом стоит ряд задач, а именно усиление контроля за выполнением «Перечня социальных показателей прерывания беременности», проведение информационно-просветительских мероприятий по предотвращению ранних браков и отсева девочек из школы, увеличение количества дошкольных образовательных учреждений и усиление контроля за их деятельностью.

Также планируется введение льгот и скидок для одиноких и многодетных матерей, дабы расширить их доступ к этим учреждениям.

«Стоит также усилить поддержку женского предпринимательства, увеличить количество курсов для женщин по наиболее востребованным профессиям и специальностям на рынке труда. В планы Госкомитета входит стимулирование предпринимательства и самозанятости среди женщин, осознание влияния гендерного неравенства на демографическую структуру населения и вреда абортов для репродуктивного здоровья и проведение мероприятий в этом направлении. В соответствии с Планом действий Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей, а также действующие при комитете Центр поддержки детей и семьи и женские ресурсные центры регулярно повышают активность женщин, стимулируют предпринимательство и самозанятость, предотвращают ранние браки, защищать права девочек и женщин», — отметили в госкомитете.

Наконец, подготовлен и внесен на рассмотрение Милли Меджлиса проект Закона «О репродуктивном здоровье», в том числе, предусматривающего меры в отношении селективных абортов. Это — пока все, что на сегодняшний день может предложить государство в целях борьбы с селективными абортами.

Яна Мадатова