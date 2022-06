Рад приветствовать членов клуба «Самые путешествующие люди». Путешественники побывали на освобожденных территориях от Кяльбаджара до Шуши и стали свидетелями масштабов вандализма и разрушений, вызванных армянской оккупацией. Но их также впечатлила скорость реконструкции и градостроительства в Азербайджане.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Pleased to meet/welcome «Most Traveled People» Club members. Travellers visited liberated territories from Kalbajar up to Shusha and witnessed scale of vandalism and destruction of Armenian occupation. But also impressed by speed of reconstruction and urban development of🇦🇿 pic.twitter.com/JYP8uLtsA2

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 19, 2022