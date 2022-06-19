Рад приветствовать членов клуба «Самые путешествующие люди». Путешественники побывали на освобожденных территориях от Кяльбаджара до Шуши и стали свидетелями масштабов вандализма и разрушений, вызванных армянской оккупацией. Но их также впечатлила скорость реконструкции и градостроительства в Азербайджане.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.