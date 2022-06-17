15 июня в Шуше прошла международная конференция «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения – источник мира и стабильности для Кавказа и региона». Глава государства Ильхам Алиев обратился к участникам конференции с приветственным письмом, которое было зачитано заведующим отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Адалятом Велиевым.

Надеюсь, наши политологи и аналитики сделают подробный анализ данного знакового для нашей страны события. Ведь подобные мероприятия определяют внешнеполитический образ страны и оформляют характер отношения других стран к Азербайджану. В данном случае хотелось бы в нескольких тезисах остановиться непосредственно на самом тексте письма, с которым президент обратился к участникам конференции.

Тезис 1. «С подписанием Шушинской декларации связи между нашими дружественными, братскими странами, являющимися стратегическими партнерами, вышли на качественно новый уровень.» Считаю, что в данном месседже ключевой фразой является выражение «новый уровень».

Новые обстоятельства и реальность, возникшие в следствии Победы Азербайджана в 44-дневней войне; новые тенденции в современной системе международных отношений; обострение российско-американских отношений, что провоцирует процесс переоформления образа всей системы международных отношений; новые геоэкономические отношения, которые вызваны попытками «перекраивания» географической карты мировых стратегических ресурсов; новые глобальные вызовы, а также целый ряд иных объективно существующих факторов буквально обязывают к переходу на новый уровень взаимоотношений между двумя братскими странами.

Принципиально подчеркнем, что этот «новый уровень» отношений не указывает на уровень доверия и характер взаимоотношений, это было определено уже достаточно давно. В данном случае речь больше идет о новом совместном статусе двух стратегических партнёров в системе международных отношений. Таким образом, этот «новый уровень» является скорее совместным внешнеполитическим образом двух стран, который определяет их совместный международный статус.

Тезис 2. «Подписание Шушинской декларации в знаменательную для азербайджанского народа и государства дату — 15 июня — в День национального спасения и организация, в связи с этим год спустя международной конференции имеет символический характер и нравственное значение.»

Данный тезис априори определяет идеологически-нравственную значимость Турции для Азербайджана. Образное отождествление «Дня национального спасения» и дня подписания Шушинской декларации как раз и определяет стратегическую значимость данной инициативы, взаимоотношений между нашими странами.

Тезис 3. «Углубление стратегического партнерства между двумя братскими странами является свидетельством верности наследию ярких личностей тюркского мира — Мустафы Кемаля Ататюрка, сказавшего: «Радость Азербайджана — наша радость, его печаль — наша печаль», и Гейдара Алиева, заявившего: «Турция и Азербайджан — одна нация, два государства», примером для грядущих поколений.»

Данный условный тезис указывает уже на наличие исторически-идеологического фундамента братских отношений между нашими странами. Этот контекст необходим для того, чтобы застраховать будущее наших отношений от такого фактора, как «политическая конъектура». Нельзя допустить даже теоретическую вероятность того, чтобы наши отношения зависели от субъективных взглядов политиков будущих поколений.

Тезис 4. «Сегодня Азербайджан и Турция представляют собой уникальный пример союзничества с общей политической волей и настроем на совместную деятельность для достижения будущих целей.» Данный тезис говорит о том, что Азербайджан и Турция представляют собой идеальную модель стратегического партнёрства.

Эта модель партнерства является, может быть, последней надеждой для тех, кто все еще придерживается идеалистических взглядов в вопросах выстраивания международных отношений.

Тезис 5. «Прочная солидарность между двумя странами также важна с точки зрения развития связей в тюркском мире. Это создает основу и возможность для того, чтобы тюркские государства, отвечая на вызовы времени в период формирования нового миропорядка, достигали национально-стратегических целей, и открывает новые перспективы для тюркоязычных стран.»

Этот, уже геополитический по своему содержанию месседж, может стать функциональным ориентиром для всех тюркоязычных стран. Данный ориентир необходимо расценивать в качестве естественной реакции «тюркского мира» на всепоглощающую глобализацию. В данном контексте стратегической задачей тюркского мира в первую очередь является сохранение своей идентичной целостности.

Таким образом, актуальность тезисов, которые отображены в обращении президента страны в вышеупомянутом письме, дарит надежду на то, что стратегический статус отношений между Азербайджаном и Турцией никогда не будет зависеть от характера политической конъектуры и эти отношения не станут предметом информационных манипуляций и чьих-либо спекуляций.

Асиф Адиль