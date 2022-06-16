Вне зависимости от того, к какому исходу приведет война России с Украиной, победители схватки известны. Ими являются США и их союзники. Сообща они сделали все возможное и невозможное, чтобы столкнуть двух соседей. В результате украинское пространство ушло в разнос, и радости от таких реалий ноль.

Модераторы столь трагичных для других народов сценариев ничего предосудительного в своих действиях не видят. Согласно излюбленной формулировке, обезоруживающе лишь сетуют, занимаются выстраиванием систем сдержек для подавления рисков в так называемых трудных регионах.

В этих трудах американские законодатели всегда при делах и тут как тут. Буквально с колес законодатели из Палаты представителей и Сената выдали на-гора законопроект, направленный на создание интегрированной системы противовоздушной обороны для активизации сотрудничества между Израилем и соседними арабскими государствами. Против кого? Разумеется, против Ирана и других «недружественных государств».

Еще во времена Дональда Трампа, внесистемного политика, которого не очень жаловали даже однопартийцы, было сделано немало, чтобы увеличилась взрывоопасная масса в ряде трудных регионов. Потакая желаниям зятя, Трамп внес солидный пай в дело нагнетания ближневосточных интриг. Самовольно провозгласил Гудс (Иерусалим) столицей Израиля, с широкого плеча подарил Голанские высоты Тель-Авиву, и чуть было не объявил войну Ирану.

Совершив террористический выпад против иранского рембо, генерала Касема Сулеймани, относительно безболезненно катапультировался из президентского кресла. Благо, большой счет чудачеств не привел к критическому развороту.

Но свое соло на Ближнем и Среднем Востоке он начал не с нуля, до него многое было сделано. Он только инкорпорировался в почву вязкой игры, и немного вкусил прелестей жгучей партии.

С ним или без него, на этом направлении Америка постоянно играет первую скрипку. Правда, часто фальшивит, тем не менее, никогда не извиняется за косяки, и это в порядке вещей.

Ныне американские законодатели торопятся принять новый закон о сдерживании сил Ирана, подводя свой замысел под свод концепции под названием «обеспечение национальной обороны». США благословили ближневосточных союзников на реализацию так называемых Авраамовых соглашений, которые предполагают совместное участие Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко в проекте нейтрализации ударной мощи Ирана.

То, что у Тегерана более чем напряженные отношения с ближайшими соседями, общеизвестно. При наличии предпосылок для нормализации положения кураторы названных арабских стран делают все необходимое, чтобы дело до разрядки не доходило.

Натянутые отношения соседей как раз отвечают интересам заокеанских стратегов, которые охотно подогревают эскалацию. С этим все ясно, как божий день.

Но как Иран угрожает Марокко, не совсем понятно. Между двумя странами тысячи километров расстояний, и их интересы только условно пересекаются. В общеарабской схеме Рабат всегда критикует Тегеран, но между двумя странами нет таких разногласий, которые могли бы привести к чреватым сложностям. Но за океаном в таких измерениях железно придерживаются принципа «кашу маслом не испортишь».

В остальном же Вашингтон стимулирует рождение закона, который разрешает Министерству обороны США сотрудничать с Израилем, Египтом, Иорданией, Ираком и Советом сотрудничества стран Персидского залива для разработки и внедрения интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

Надо заметить, что Вашингтон активен не только в разработке новых контуров безопасности, но и вплотную включен в процесс выработки новой геополитической архитектуры.

Он желает видеть в одном ряду с Израилем максимально большее число арабских и мусульманских стран. Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и другие государства рассматриваются в качестве потенциальных клиентов, которые в состоянии принести прок единому делу. Но ввиду того, что не все из перечисленных стран дружат с Тель-Авивом, появляются сложности.

Они большей частью вызваны тем, что Тегеран тоже не сидит сложа руки. Его дипломатия нет-нет, да приносит сюрпризы не только соседям, но и США. Помнится, как много проблем породил Иран для Америки в Сирии, Ираке, Ливане и других местах.

Чтобы свести на нет порождаемые иранцами веяния, Вашингтон форсирует действия упреждающего характера. Правда, здесь не все для заокеанского лидера идет гладко. Например, Тегерану удалось вывести из обоймы США Ирак и даже использовать его в своих планах.

Так, иракский парламент совсем недавно принял закон, криминализирующий нормализацию отношений с еврейским государством. Идя на такой специфический шаг, Багдад породил нежелательный прецедент для братских стран. Вполне возможно, что его примеру последуют другие арабские и мусульманские страны.

Пока Тегеран выясняет отношения с Вашингтоном и Тель-Авивом, используя поля третьих государств. Но вполне возможно, что совокупный взрывоопасный потенциал по всем конфронтационным векторам в один прекрасный день может перерасти в катастрофический фактор, когда заклятые враги от направленных приготовлений перейдут к лобовым столкновениям.

США только будут приветствовать такой разворот. Именно в контексте такой развязки американцы и реализуют идею совместной системы противовоздушной обороны с участием Израиля и его арабских соседей.

Сомнений нет, закон будет принят. А дальше конгрессмены и сенаторы, как и положено, вынесут в повестку отчет оборонного ведомства о параметрах создания системы противовоздушной обороны. Обычно с момента вступления в силу нового закона Пентагон в течение полугода должен будет дать финансовое обоснование на программу противодействия иранским баллистическим ракетам, беспилотным летательным аппаратам и другим реактивным системам.

Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что в понимании США украинский кризис стремительно теряет актуальность. Не потому ли, что на Ближнем Востоке разворачиваются куда более обжигающие сюжетные линии, да еще и с гораздо более увесистой материальной составляющей?!

Тофик Аббасов, автор Minval.az

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