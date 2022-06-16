Армянские контрабандисты оружия ищут обходные пути для его контрабанды. Как стало известно Minval.az из заслуживающих доверия источников, Давид Галстян от имени своей компании «Мостон инжиниринг» создает в Казахстане совместное предприятие с неким Эльдаром Рашитовичем Табановым. Теоретически рядовое событие: и Армения, и Казахстан входят в российские интеграционные проекты, что уже предполагает множество совместных бизнесов.

Но лишь теоретически.

Прежде всего, Давид Галстян — это армянский «оружейный барон», а вернее сказать, контрабандист оружия, также известный под кличкой «Патрон Даво».

Сей персонаж не раз оказывался фигурантом громких дел, связанных с контрабандой оружия. В частности, как уже рассказывал Minval.az, сей персонаж, которого называют и «серым бизнесменом», и «оружейным бароном», был одним из главных действующих лиц громкой аферы, к которой имели отношение и тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян, и даже члены семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна: в России по льготным ценам закупали оружие, которое затем перепродавали «третьим странам» уже по мировым. Как позже объяснял в соцсетях и СМИ бывший посол Армении в Ватикане и зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян, разница в ценах могла быть и в 65%. Такая вот «маржа».

Строго говоря, Армения и до Пашиняна не раз использовалась для тайных поставок оружия, прежде всего российского, по тем «адресам», где Москве не хотелось особенно «светиться». Но на сей раз оружие перепродавали, не заручившись на то согласием «первопрестольной» и, разумеется, даже не попытавшись поделиться с ней прибылью. Скандал полыхнул громкий, улаживать его отправился в РФ один из советников премьер-министра Армении. Давиду Галстяну на 10 лет как бы запретили въезд в Россию. Но это не помешало «Патрону Даво» организовать еще одну аферу — на сей раз с поставкой оружия сирийским боевикам.

Более того, с началом 44-дневной войны Давиду Галстяну «каким-то образом» удалось обойти запрет на въезд в Россию и вместе с Давидом Тонояном и российским предпринимателем армянского происхождения Самвелом Карапетяном организовать поставки в Армению российского оружия под видом «гуманитарной помощи».

Правда, потом, когда война была уже проиграна, у Давида Тонояна и Давида Галстяна началась «чёрная полоса». Тонояна обвинили в закупке при посредничестве того же Давида Галстяна некачественного оружия для армянской армии. В частности, Армения закупила около трёх десятков ЗРК «Оса» в Иордании. В «команде» Пашиняна уверяли, что именно таким образом «диверсифицировали» закупки оружия и снижали зависимость от России. Им обоснованно возражали: Иордания —не та страна, где могут успешно модернизировать «Осы», а значит, закупили дешевый «секонд-хенд». Вместо нового российского оружия, которое «свели налево». Затем появился новый «эпизод»: Давида Тонояна обвинили в том, что он при посредничестве все того же «Патрона Даво» закупил для ВС Армении непригодные для стрельбы авиационные ракеты.

Но теперь вновь начинает твориться нечто непонятное. Давид Тоноян по-прежнему в СИЗО. Что, впрочем, не мешает ему выстреливать через своих адвокатов громкие внутриполитические заявления. А вот Давид Галстян вышел под залог. И не просто вышел, а еще и затевает новую оружейную аферу, прокладывая «обходную тропу» через Казахстан.

Здесь следует напомнить: судя по данным казахстанского «Спутника», «Патрон Даво» уже мелькал и на восточном побережье Каспия. В 2018-1019 году в Казахстане закупили, а затем перепродали третьим странам «разнокалиберные патроны», причем количество и точный адрес поставок так и остались неизвестными. Поясним: свою часть «оружейного наследства» от СССР получили все страны бывшего СССР. Но далеко не везде действительно создавали мощную и боеспособную армию. Дело это затратное, а риски вооружённого конфликта далеко не во всех столицах считали для себя актуальными. Особенно при наличии внешних гарантий безопасности. И если находились покупатели на оружейный «секонд-хенд», его охотно перепродавали.

Но теперь планы у Давида Галстяна куда как грандиознее. Новая совместная компания будет участвовать в оружейных тендерах. Причем как бы уже не от имени Армении. Но вот предположение, что посредством этой как бы уже не армянской компании оружие будет поставляться в Армению, и не для парадов и простого заполнения арсеналов, как минимум имеет право на существование. Тем более что в Армении вновь проводят артиллерийские учения с боевыми стрельбами.

Но перед тем, как затевать подобные игры, армянской верхушке следует еще раз пересмотреть азербайджанскую официальную хронику.

И обратить особое внимание на неоднократные предупреждения президента Азербайджана Ильхама Алиева: если армянский фашизм вновь попытается поднять голову и создать угрозу для Азербайджана, наш «Железный кулак» снова сломает ему хребет.

И в этом случае никакие «обходные маневры» уже не помогут.

Нурани, обозреватель