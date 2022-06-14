Завтра, 15 июня, Азербайджан и Турция отметят первую годовщину исторического документа – Шушинской декларации. Ее неожиданное для многих подписание летом прошлого года, да еще в самом сердце Карабаха, наделало много шума. И ряд стран вынужден был скорректировать свои внешнеполитические устремления в нашем регионе. То есть, можно констатировать, что Шушинская декларация стала для них определенным сигналом.

Интересно, насколько серьезно воспринимается в мире и в регионе этот межгосударственный документ год спустя?

Свой взгляд на это событие имеет политический комментатор, юрист и общественный деятель Фуад Агаев. По его словам, Шушинская декларация ознаменовала собой новую веху во взаимоотношениях двух государств, и это обстоятельство было подчеркнуто в тексте самой декларации, в ее преамбуле даже. Стороны отметили историческое значение декларации и тот факт, что она подписывается, провозглашается в колыбели тюркского мира — городе Шуша.

«Естественно, самым главным отличием этого документа от всех прежних соглашений, иных договоров между Азербайджаном и Турцией, является то, что Шушинская декларация фактически провозглашает право на коллективную оборону. Я имею в виду оборону в случае угрозы одному из государств. Ну, понятное дело, что тут прежде всего подразумевается Азербайджан как относительно небольшое государство. И в декларации указано, что при наличии угрозы применения силы или при агрессии стороны, во-первых, консультируются, во-вторых, в соответствии с нормами международного права, исходя из Устава ООН, будут координировать соответствующие меры военной помощи. То есть, впервые именно в этой декларации прозвучала идея коллективной обороны в случае угрозы применения силы по отношению к какому-либо из этих государств, или, тем более, при нарушении территориальной целостности, нерушимости границ и так далее»,- сказал Фуад Агаев в беседе с Minval.az.

Данный документ не ограничивается исключительно вопросами военно-политического сотрудничества между двумя государствами. Хотя, конечно, этот аспект превалирует в соответствующих положениях декларации. Например, указывается на необходимость региональной безопасности и безопасности во всем мире. Подчеркивается необходимость особых отношений между странами тюркского мира, отметил юрист.

Вместе с тем, в документе также обозначены чисто экономические аспекты взаимоотношений двух государств. И они не ограничиваются восстановлением транспортного коридора через территорию Армении в направлении Нахчывана, хотя это отдельно оговаривается. Там также указано, что Южный газовый и транспортный коридор должен посодействовать установлению экономической безопасности в Европе и в регионе.

«То есть, имеется в виду особое значение альтернативного российским газопроводам пути доставки в страны ЕС. Такие соседи как Россия и Иран, восприняли данный документ, как и следовало ожидать, весьма негативно. И в Иране, и в РФ об этом многократно высказывались именно в таком ключе. Если в Иране этот негатив озвучивали государственные должностные лица, то в России мы по большей части замечали это в СМИ приближенных к Кремлю. И эта зависть в конце концов проявилась. Буквально в те дни, когда Москва приняла решение напасть на Украину, состоялась встреча между лидерами Азербайджана и России (тут надо отметить, что дата этой встречи была обговорена задолго до этого), и стороны подписали документ о союзнических отношениях. Ну, скажем так, этот документ носит уже чисто декларативный характер, и естественно Россия никогда не станет союзником Азербайджана. Не только потому что РФ стала весьма и весьма токсичной. Баку вряд ли было возможно отказаться от такого предложения Москвы в тот самый момент, когда агрессия России не знала границ. Это было бы весьма рискованно и чревато не самыми лучшими последствиями. Азербайджан подписал этот союзнический документ, хотя Кремль при этом прекрасно понимал, что от этого ни наша страна не превращается в союзника России, ни сама РФ не становится союзником АР. В принципе, им было достаточно «бумажного союзничества» с Азербайджаном на фоне грядущей агрессии против Украины», — заключил Агаев.

Самир Ибрагимов