Глава МИД Армении Арарат Мирзоян иной раз делает заявления, внушающие позитивные ожидания азербайджанской стороне, но затем неизменно следует какой-нибудь претенциозный или реваншистский выпад, который вновь всё портит. Вот и по итогам прошедшего в Ереване заседания Совета глав МИД стран ОДКБ Мирзоян решил выступить с деструктивными претензиями. По его словам, «в январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшимся в мае 2021 года».

При этом Мирзоян почему-то не хочет говорить коллегам по ОДКБ, что аж с ноября 2020 года и до сих пор подразделения Вооруженных сил Армении продолжают незаконно находиться на территории Азербайджана, а именно в той части Карабахского региона, который временно относится к зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК). А ведь это как раз то, что Баку может постоянно и справедливо выдвигать Еревану в качестве ответного аргумента. При том, что обвинения в адрес наших войск сомнительны, поскольку граница между Арменией и Азербайджаном пока остается неопределенной, неделимитированной. А вот армянские военные находятся вовсе не на пограничной территории, а внутри азербайджанского региона, в Карабахе.

То есть, представители армянского руководства, как и прежде, до второй войны, продолжают твердить своё, совершенно не обращая внимания на ответы и более законные требования противоположной стороны, или не реагируя на них, поскольку не знают, что ответить. Всё это в целом, безусловно, никак не способствует мирному процессу, и даже напротив – тормозит его. Получается, именно это в интересах Еревана? Или как это еще понимать?

На эти вопросы «Минвала» ответил эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Для того, чтобы понять армянскую логику, нужно немножко абстрагироваться от нормальной логики, и ощутить себя на месте Мирзояна, или же любого другого армянского руководителя, который сегодня пытается лавировать между протестными настроениями и реальностью, которая складывается на Южном Кавказе.

Это заявление скорее результат такого лавирования, очень нелепого, честно говоря, неуклюжего, неумелого, но в любом случае – лавирования. Понятно, что Мирзоян прекрасно знает, что руководство стран ОДКБ – и военное, и политическое – хорошо осведомлено о положении дел в регионе, причем осведомлено не только со слов армянского, но и азербайджанского руководства, с которым у них у всех хорошие отношения, имеются деловые и достаточно интенсивные контакты.

Поэтому я думаю, что это заявление скорее направлено не столько на претензии к ОДКБ как таковой, сколько на оправдание своего пассивного участия в этой военной организации в будущем, в случае если потребуется такое участие от нее условно в Украине или где-то еще, в другом регионе. Тогда армянская сторона может сослаться на то, что ОДКБ не откликнулась на призывы Еревана, когда помощь требовалась ему. То есть, не исключено, что это такая игра, затеянная руководством Армении. Запасной вариант на случай, если потребуется помощь для ОДКБ в сомнительных для Армении операциях. Тогда Ереван сможет отказаться, сославшись на эти свои причины.

Что касается вообще ситуации в регионе, то здесь речь идет не только о тех участках границы, которые армянская сторона считает оккупированными Азербайджаном, но также о тех участках границы, которые оккупирует Армения. Не следует забывать, что ряд азербайджанских эксклавов на территории Армении продолжают оставаться под оккупацией – это Эскипара, Баргушат, Кярки, и ряд других населенных пунктов, общая площадь которых превышает 100 кв. км. И здесь конечно доводы армянской стороны очень и очень сомнительны. Надо обратить внимание на то, что конфликт закончился и армянская сторона должна незамедлительно вернуть нам наши эксклавы.

Но Армения делать это не торопится, и с другой стороны, к сожалению, в зоне деятельности российских миротворцев также армянские недобитые вооруженные формирования фактически скрываются за их спинами и также не торопятся сдаваться.

Я думаю, что всякое такое необоснованное заявление со стороны армянского руководства разбивается об эти жесткие аргументы, которые фактически блокируют деструктивные действия Еревана в рамках ОДКБ. Но с другой стороны, Армения продолжает играть свою роль текущего председателя ОДКБ, и в этом смысле таких заявлений возможно будет делаться еще много. Но внимания на них особо уже нигде не обращают.

Самир Ибрагимов