Дмитрий Медведев, бывший премьер-министр и бывший президент России, вновь попал в новости —на сей раз благодаря своим агрессивным постам в соцсетях. Напомним: Дмитрий Анатольевич только за последние дни называл европейских политиков «имбецилами», грозил мировой революцией, обещал в ответ на поставки Украине РСЗО наносить удары по центрам принятия решений в Украине, после чего добавлял: «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева»… А накануне поставил личный рекорд. Как уже рассказывал Minval, Дмитрий Анатольевич так прокомментировал свою сетевую активность: «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли». Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо уже назвал заявления Медведева «очень серьёзными и опасными», тем более что «они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России». Как уверен глава итальянской дипломатии, «это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру».

Вопрос, однако, не только в оценке высказываний Медведева — здесь как раз все ясно, — а в уровне реакции на них. «Съехав» на пост заместителя секретаря Совета безопасности России, Дмитрий Анатольевич не то чтобы пропал из публичного пространства— просто эксперты и журналисты потеряли к нему интерес, считая, что пик политической карьеры Медведева пройден в 2008 году, и теперь он, образно выражаясь, «едет с ярмарки».

Однако теперь и сетевая активность Медведева, и уровень реакции на нее, причем в Италии, а не в Польше или странах Балтии с традиционно более жесткой позицией в отношении РФ, не оставляют сомнений: вокруг фигуры Дмитрия Анатольевича закручивается серьёзная комбинация.

Есть, конечно, версия, что в РФ перераспределяются внутривластные полномочия, и если раньше баланс был в пользу кабинета министров во главе с Мишустиным, то сегодня он смещается в пользу Совета безопасности, и именно поэтому и Патрушев, и его заместители — Нургалиев и Медведев — куда чаще мелькают в новостях. Другое дело, что Совбез РФ долгие годы оставался этаким «клубом отставников», и перед таким распределением полномочий логично было бы ожидать появления там новых фигур. Новое вино не наливают в старые мехи.

Другое дело, если к новому политическому взлету готовится сам Медведев. Но… до каких высот? Он всего лишь сменит Нургалиева или даже Патрушева? Или…станет новым действующим лицом новой «операции «Преемник»», тем более что такой опыт у Дмитрия Анатольевича есть?

Казалось бы, после того, как в России в результате изменений в конституцию были обнулены сроки президентства Владимира Путина, сами по себе разговоры о «преемнике» и «проблеме-2024» должны были бы потерять смысл. Но по меньшей мере трудно исключать, что прежние расчеты во многом спутала украинская война.

Нет, конечно, первоначально планы представлялись простыми и надежными, как автомат Калашникова. В 2020 году Россия играючи «сломала» Беларусь. В сентябре того же года серьезные перемены замышлялись на Южном Кавказе, где ведущая роль отводилась планам Армении, загодя и старательно напичканной российским оружием, оккупировать Тертер, Барду и Гянджу. В 2022 году миротворцы ОДКБ появились в Казахстане, а затем настал черёд Украины. Где, по всей видимости, замышлялся эффектный «блицкриг» и падение Киева за три дня. В российской армии, где строго регламентируется даже содержание офицерских «тревожных чемоданчиков», парадная форма в вещмешках военнослужащих не могла оказаться без приказа и без соответствующих планов.

Конечно, говорить «гоп», не перепрыгнув ручей, не рекомендуется. Сегодня на юго-востоке Украины идут тяжелые бои. Но, похоже, и аналитические выкладки, и «разведданные» приносят нечто такое, что в РФ уже понимают, что к 2024 году, вполне возможно, придется пересматривать прежние внутриполитические планы, «выпускать пар» и менять по крайней мере некоторые фигуры. Прежде всего знаковые и тяжелые. Неудивительно, что в центре внимания вновь оказался «Не-Димон» — в полном соответствии с не очень почтительной поговоркой «когда болит мозоль, вспоминают о старых ботинках».

Но вот насколько успешным окажется такой выбор?

Возможно, конечно, что «Не-Димон» в своей первой версии, начала 2008 года, действительно мог бы помочь решить сразу несколько задач. На тот момент он считался едва ли не «голубем», так что с его помощью Москва вполне могла рассчитывать «сбить волну» после путинской речи в Мюнхене в 2007 году. Внутри страны за Медведевым не было «коррупционного» шлейфа, в его окружении не мелькали ненавистные «олигархи». Наконец, Медведев с его любовью к разного рода гаджетам имел шансы завоевать популярность и «креативного класса».

Но теперь уже это «Не-Димон» в версии 2.0. Где придется учитывать, что период его президентства начался с «пятидневной войны» России против Грузии, после чего на имидж «доброго полицейского» рассчитывать уже не придется. После нынешних агрессивных постов в соцсетях — тем более. А внутри страны придется принимать во внимание и разоблачительные фильмы Навального про личное поместье с домиком для уточки, и адресованный крымским пенсионеркам совет «Денег нет, но вы держитесь!», и многое другое.

Так что в одну реку не получится войти дважды. В один и тот же политический сценарий — тем более.

Нурани, обозреватель Minval.az