Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что «ненавидит врагов» России и пообещал, что до конца жизни будет «делать все, чтобы они исчезли».

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — заявил он.