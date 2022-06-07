Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что «ненавидит врагов» России и пообещал, что до конца жизни будет «делать все, чтобы они исчезли».
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — заявил он.
ВНУШАЮТ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ МНИМЫХ ВРАГОВ И ОТПРАВЛЯЮТ ПОДЫХАТЬ, НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ:)))
А САМИ, ПОД ШУМОК, РАСТАСКИВАЮТ РОССИЮ, НА ВСЕ 4 СТОРОНЫ:)))
У НИХ ДАЖЕ НЕНАВИСТЬ, ЛЖИВАЯ:)))