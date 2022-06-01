Министр культуры и спорта Даурен Абаев пообещал учесть мнение граждан, которые против проведения в Казахстане фестиваля «Жара».

По его словам, Казахстан открыт для всех артистов: и украинских, и российских. В законодательстве нет норм, согласно которым Минкульт может запретить выступление исполнителей в республике, это будет считаться цензурой.

«Нам надо посмотреть контент, участников. Не буду скрывать, это серьёзный и болезненный вопрос. Например, приезжают 20 артистов из любой страны. Мы должны смотреть высказывания всех 20 артистов, что они говорили раньше и по конфликту в Украине, и про Казахстан. Нам нужно найти баланс. Если они приехали на законных основаниях, но допустили какие-то высказывания в отношении Казахстана, тогда нам надо смотреть гораздо серьёзнее», – цитирует его портал «Орда.kz».

Казахстанцы имеют право на любые высказывания и петиции, а государство должно прислушиваться к ним, отметил Абаев и пообещал отреагировать и учесть мнение граждан, если поднимется общественный резонанс вокруг фестиваля «Жара».

Напомним, изначально фестиваль «Жара» в этом году планировали провести в Азербайджане. Но «в связи со сложившейся в мире ситуацией» фестиваль в Баку отменили. Затем появилась информация, что его проведут в Казахстане, где многие жители выступили против проведения фестиваля в стране, поскольку его участники, по их словам, «поддержали войну в Украине».